Video de Cara usando la gorra de su ex Beéle se viraliza y causa revuelo en redes

Camila Rodríguez, expareja de Beéle, causa todo tipo de reacciones en redes luego de usar gorra con la inicial del artista.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cara sorprende al ponerse la gorra de su ex Beéle
Cara usa una gorra de su ex Beéle durante un evento. (AFP / Romain Mauric)

En los últimos días, la creadora de contenido Camila Rodríguez, conocida en las redes sociales como Cara, ex del cantante Beéle, volvió a ser tendencia en internet tras su cercanía con el novio de Isabella Ladera, sin embargo, vivió otro momento que generó cientos de reacciones.

¿Por qué Cara y el novio de Isabella Ladera, Hugo García estuvieron conversando?

Durante el último fin de semana de octubre, varios creadores de todo el mundo viajaron hasta México para estar en un evento organizado por ‘Fórmula 1’ y allí hicieron contenido digital para sus seguidores.

Entre los influencers que participaron en el importante encuentro estuvo Cara, quien fue protagonista de un video que se viralizó a través de las diferentes plataformas digitales, debido a que fue captada hablando con Hugo García, novio de Isabella Ladera.

En el clip que sigue rondando en internet, se ve que Cara está evitando a Hugo y alguien intenta hacer que ella le preste atención y, de hecho, otros usuarios de redes opinaron que estaban coqueteando, pero el mismo novio de Isabella Ladera desmintió esto.

Luego de que se conociera este video, Hugo rompió el silencio y le escribió a un influencer de entretenimiento que compartió el clip y le reveló que fue algo casual que conversara con Cara y Valentino, pues él aclaró que no estuvo de acuerdo con las veces que se refirieron a Ladera.

Cara sorprende al ponerse la gorra de su ex Beéle en pleno evento
Cara usa una gorra de su ex Beéle durante un evento y desata comentarios. (AFP / Romain Mauric)

Por otro lado, el peruano dijo que la conversación con la ex de Beéle no duró mucho, sin embargo, no especificó puntualmente los temas que trataron sobre Isabella.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre la conversación de su novio con Cara?

Isabella Ladera escribió en una de sus redes sociales que estaba “tristonga”, sin ampliar mucha información, sin embargo, su mensaje fue motivo de críticas, pues algunos afirman que ella se hace la víctima y que estaría buscando una excusa para terminarle a su novio, aunque esto no sea nada confirmado.

¿Cuál es el video en el que Cara usa una gorra de su ex, Beéle?

El mismo sábado 25 de octubre en donde se conoció el video de Cara hablando con Hugo García, otro clip de Camila se viralizó enredes sociales, pues una famosa empresaria paisa que está en el mismo evento con Cara, baila junto a ella y le da una gorra de Beéle, en modo de broma.

La reacción de Camila dejó sorprendido a los internautas, debido a que actuó como si nada y demostró que le importó poco el momento, pues, de hecho, sin problema se puso la prenda con el signo que identifica al artista y continuó bailando como si nada.

