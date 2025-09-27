Paulina Vega se desahogó y compartió un contundente mensaje en redes sociales tras ser centro de varias críticas por la decisión de mantener en secreto su matrimonio y su embarazo.

¿Cuál fue el mensaje de Paulina Vega en redes sociales y que generó distintas reacciones?

La presentadora y exreina de belleza usó su cuenta de Instagram para compartir lo que siente y de paso le envió indirectas a sus críticos.

“Me liberé cuando me di cuenta que lo que nos vende la sociedad como “disfrutar la vida” o “celebrar la vida” consta de cosas que me quitan vida en vez de darme vida”, empieza el mensaje de la barranquillera, que en febrero de este año sorprendió a todos al anunciar el nacimiento de su hijo y su matrimonio.

Paulina Vega expresó su alegría y calma en esta nueva etapa de su vida. Foto: AFP - Paras Griffin

“Me liberé cuando dejé de ser esclavo/ adicta a comida chatarra, dulces, noches trasnochadas”, continuó al amplio mensaje.

Vega remató su publicación, afirmando que “VIVIR en mi cuerpo se ha convertido en una absoluta dicha! No en algo difícil de mantener”.



La modelo y empresaria no tardó en recibir elogios por sus palabras y muchos de sus seguidores la llenaron de cariño con diferentes expresiones.

“Mi única Miss Universo, la única. Te amo”, “esencia y naturalidad hecha mujer”, “hermosa”, “ser feliz y más nada”, “gracias por impactar de manera clara, sincera y transparente el mundo”.

Paulina Vega es una de las dos Miss Universo que tiene Colombia en toda su historia. La barranquillera ganó el máximo galardón de la belleza en 2014, uniéndose a Luz Marina Zuluaga, quien lo había obtenido en 1958.

Desde aquel histórico hecho, Paulina se ha dedicado a explorar aún más sus distintas facetas, especialmente, como presentadora y modelo, además, ha sido imagen de reconocidas marcas.

¿Por qué Paulina Vega decidió mantener ocultos su embarazo y su matrimonio?

Sin embargo, la mujer también tomó la decisión de mantener en absoluta reserva su vida privada. Vega ha optado por no revelar, ni siquiera dar una pista sobre sus amores y desamores. Es por eso que la revelación de que se había casado y tenido un hijo causó mucha sorpresa.

La empresaria dio la noticia con una publicación en sus redes sociales, en la que no mostró el rostro de su esposo y menos el de su pequeño.

Posteriormente, Paulina dio sus razones para reservarse la identidad, tanto de su esposo como de su hijo y defendió esa decisión.

Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿Cómo lograr tener privacidad? ¿Saben algo? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo. Si lo vemos de esa manera, les aseguro que su percepción de vida cambiará y será más fácil para ustedes saber qué compartir o publicar

La exreina de belleza destacó que lo que realmente le interesa es atesorar para sí misma los grandes momentos vividos, en lugar de presumirlos constantemente en redes sociales.