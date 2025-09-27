Dani Duke y Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, completan una relación de varios años. A lo largo de este tiempo han atravesado distintas situaciones y muchos altibajos, pero, pese a las circunstancias, siempre se han mantenido juntos.

Una de las etapas más complicadas que han vivido ocurrió con la filtración de un video *nt*mo. Aquella situación los puso en boca de todo el mundo y dio pie a memes y muchas reacciones en redes sociales.

¿Cuál fue la publicación de Dani Duke tras hablar de la enfermedad que le diagnosticaron?

En su momento, pusieron la cara por lo sucedido y siguieron adelante más enamorados que nunca; de hecho, recientemente, en la celebración de Amor y Amistad, La Liendra le obsequió un lujoso regalo a su novia.

Ahora, Dani Duke compartió un post en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver junto a unas flores. En la publicación también sobresale una fotografía en la que aparece muy tranquila al lado del creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Entre las imágenes que compartió Dani Duke, destacó una con La Liendra. Foto: Canal RCN

“Flores en la mano, paz en la mano”,escribió Duke junto a la publicación y cuyo mensaje tendría que ver con los problemas médicos de los que habló recientemente

El post, además, sirvió para disipar todas las dudas que en algún momento se suscitaron sobre su relación con La Liendra. Al terminarse de La casa de los famosos Colombia, circularon algunos rumores sobre una posible crisis entre el quindiano y la paisa, pero ambos han dejado claro que están enamorados y felices juntos.

¿Dani Duke estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

A propósito de La casa de los famosos Colombia, Duke fue fundamental a lo largo de la participación del influenciador. Desde el exterior le envió buena energía, lo apoyó constantemente e invitó a sus fans a votar por él cuando la situación lo requería.

No obstante, los papeles se podrían invertir ahora, dado que Duke tendría en mente estar en la tercera temporada del famoso reality de convivencia. Un seguidor le preguntó, "¿Vas a para LCDLFC 3?”, a lo que ella contestó: “No lo sé, en esta vida todo puede pasar”. Posteriormente, agregó: “¿Creen que si me proponen debería ir? Les gustaría”.

Dani Duke no descartar participar en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN).

Dani Duke es una las mujeres que El Jefe tendría en el radar para la siguiente temporada, igualmente sus seguidores están ansiosos por verla en este formato.

Por otro lado, la creadora digital reveló recientemente que padece una enfermedad autoinmunitaria. Duke preocupó a sus seguidores y contó lo que ha vivido.

Hace unas semanas mi pelo comenzó a caerse más de lo normal… lo que descubrí después me mostró que la salud mental y física están más conectadas de lo que creemos. Hoy estoy en tratamiento médico, pero también entendí que el cuidado es integral: lo que pasa dentro, se refleja fuera (…) Porque mi cabello es más que estética, es parte de mi bienestar

Adicional, confesó que esta experiencia le había dejado una gran enseñanza al mencionar que la salud mental y física estaban más conectadas de lo que podríamos pensar.