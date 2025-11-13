Yeferson Cossio reveló los problemas que tuvo con su novia: "se puso a llorar como loca"

El influenciador Yeferson Cossioreveló a sus fanáticos las diferencias que tuvo con su novia Carolina Gómez debido a su estilo de vida en sus fiestas.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre sus problemas con Carolina Gómez?

El creador de contenido estuvo en entrevista en Los 40 donde fue interrogado sobre si dejó ciertas sustancias por su novia Carolina Gómez, a lo que señaló que sí, pero que también lo hizo por su hermana Cintia Cossio y su mamá, quienes estaban bastante preocupadas también por lo mismo.

"Cuando uno sabe que la está embarrando y lo arrinconan en mi caso de la manera que lo hizo que fue pasiva yo me quedo sin argumentos, porque si llegan a imponerme algo no me voy a dejar, pero tan bonita que lo hizo...", expresó.

Confesó que él le señaló que le recalcó que ella lo había conocido así, pero esta le dio argumentos que lo pusieron a pensar.

"Ella me decía cosas como que se veía toda la vida conmigo, pero que alguien con mi estilo de vida no dura, que cómo pretendía verse a futuro conmigo y eso", agregó.

Indicó que él es consiente de que su consum* no es recreativo, pero sabe que no es coherente consentirlas y luego hacerlas llorar; además de que a Cintia esa situación le estaba afectando su embarazo.

¿Yeferson Cossio se ha excedido en sus fiestas?

El influenciador dio a conocer una anécdota que recuerda mucho, pues dicha situación afectó bastante a su novia.

"Una vez estaba c*nsumiendo tres días y me empezó a sangr*r la nariz y Caro se puso a llorar como loca y me sentí como la peor basura; mi hermana llorando porque yo estaba de fiesta y mamá diciendo que le estaba orando a Dios y lo dejé, no porque quiera, porque me encanta, pero no quiero poner por encima mis cosas a las de mi familia", indicó.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón abrazó tomada a Karina García y así reaccionó la paisa

Tras su revelación, logró que miles de sus fanáticos elogiaran su sinceridad y le desearon que ojalá pueda seguir así y no recaiga en ningún momento.