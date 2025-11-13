Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló los problemas que tuvo con su novia: "se puso a llorar como loca"

Yeferson Cossio habló sobre algunos problemas que tuvo con Carolina Gómez tras su estilo de vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

El influenciador Yeferson Cossioreveló a sus fanáticos las diferencias que tuvo con su novia Carolina Gómez debido a su estilo de vida en sus fiestas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre sus problemas con Carolina Gómez?

El creador de contenido estuvo en entrevista en Los 40 donde fue interrogado sobre si dejó ciertas sustancias por su novia Carolina Gómez, a lo que señaló que sí, pero que también lo hizo por su hermana Cintia Cossio y su mamá, quienes estaban bastante preocupadas también por lo mismo.

Yeferson Cossio sobre problemas con Carolina Gómez

"Cuando uno sabe que la está embarrando y lo arrinconan en mi caso de la manera que lo hizo que fue pasiva yo me quedo sin argumentos, porque si llegan a imponerme algo no me voy a dejar, pero tan bonita que lo hizo...", expresó.

Confesó que él le señaló que le recalcó que ella lo había conocido así, pero esta le dio argumentos que lo pusieron a pensar.

"Ella me decía cosas como que se veía toda la vida conmigo, pero que alguien con mi estilo de vida no dura, que cómo pretendía verse a futuro conmigo y eso", agregó.

Indicó que él es consiente de que su consum* no es recreativo, pero sabe que no es coherente consentirlas y luego hacerlas llorar; además de que a Cintia esa situación le estaba afectando su embarazo.

Artículos relacionados

¿Yeferson Cossio se ha excedido en sus fiestas?

El influenciador dio a conocer una anécdota que recuerda mucho, pues dicha situación afectó bastante a su novia.

Yeferson Cossio sobre su estilo de vida

"Una vez estaba c*nsumiendo tres días y me empezó a sangr*r la nariz y Caro se puso a llorar como loca y me sentí como la peor basura; mi hermana llorando porque yo estaba de fiesta y mamá diciendo que le estaba orando a Dios y lo dejé, no porque quiera, porque me encanta, pero no quiero poner por encima mis cosas a las de mi familia", indicó.

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró que miles de sus fanáticos elogiaran su sinceridad y le desearon que ojalá pueda seguir así y no recaiga en ningún momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Sara Corrales confirma que está embarazada Talento nacional

¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

Sara Corrales confirmó su embarazo con un video en Instagram donde mostró la felicidad que vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Internautas aseguran que Melissa Gate estaría pagando su propio karma Melissa Gate

¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón

Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Lo más superlike

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio

'La mansión de Luinny' es tendencia en Colombia, razón por la que se preguntan sobre el financiamiento del reality.

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!