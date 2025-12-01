Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Google da un gran paso en la carrera por el desarrollo e implementación de inteligencia artificial con una inversión histórica en Europa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha
Google reveló detalles de su inversión en IA. (Fotos Freepik)

La IA ya no es una promesa del futuro, sino una realidad que está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos comunicamos. Consciente de ello, Google acaba de anunciar uno de sus movimientos más ambiciosos.

¿Cuál es la inversión que planea hacer Google en inteligencia artificial?

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los pilares de la transformación tecnológica global. En medio de la competencia entre las grandes compañías del sector, Google dio un paso decisivo al anunciar una millonaria inversión en este aspecto.

Google anunció una inversión de más de 6.400 millones de dólares en Alemania, con la que busca reforzar su papel en la competencia global por el desarrollo de la inteligencia artificial.

El anuncio fue hecho por Philipp Justus, director de Google Alemania, quien explicó que los recursos se destinarán a infraestructura de IA, servicios en la nube y programas de crecimiento económico.

La compañía estadounidense aseguró que se estima que con esta inversión se podrían mantener alrededor de 9.000 empleos por año hasta 2029.

Google y su gran inversión en IA
Google y su gran inversión en inteligencia artificial. (Foto Freepik)

¿Por qué Google hará esa millonaria inversión en inteligencia artificial?

Esta gran inversión que planea Google fue celebrada por el ministro de Hacienda y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, quien celebró el millonario plan de inversiones de la compañía de origen americano.

“Me alegra ver que Google ha decidido invertir tanto en Alemania. Estas inversiones multimillonarias son inversiones en puestos de trabajo para el futuro en Alemania”.

Asimismo, se reveló que Google planea ampliar su presencia en Fráncfort, donde se concentra la red de centros de datos más grande del país.

Allí construirá un nuevo centro de datos para su infraestructura en la nube, que comenzará a operar parcialmente en 2027.


Además, la compañía prevé extender su primer centro en Hanau y ampliar sus sedes en Berlín, Múnich y Fráncfort, donde actualmente trabaja más de dos tercios de sus 2.500 empleados en Alemania.

¿Qué novedades anunció Google en sus apps con IA?

Por otra parte, Google viene anunciando nuevas funciones de IA en sus aplicaciones, una de las más recientes fue en Google Fotos.

El gigante de tecnología anunció nuevas herramientas de inteligencia artificial en Google Fotos, diseñadas para transformar la forma en que los usuarios editan y buscan imágenes.

La compañía presentó seis nuevas funciones impulsadas por IA, que se desplegarán progresivamente en iOS y Android alrededor del mundo.

Entre ellas destaca “Ayúdame a editar”, una herramienta que permite modificar fotos mediante simples descripciones: desde abrir los ojos de una persona hasta añadir sonrisas o eliminar objetos no deseados.

