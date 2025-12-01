Salen a la luz las verdaderas causas de la muerte de la reconocida influencer fitness. ¡Increíble!

Las autoridades de Massachusetts confirmaron la causa de muerte de Hayley McNeff, reconocida influencer y atleta de fitness estadounidense de 37 años.

¿De qué murió la reconocida influencer estadounidense Hayley McNeff?

Su fallecimiento, ocurrido el 8 de agosto, generó conmoción entre sus seguidores y en la comunidad deportiva.

McNeff, quien dedicó gran parte de su vida al culturismo, fue hallada sin vida en circunstancias que hasta ahora se han esclarecido oficialmente.

Según el informe forense citado por medios estadounidenses, la deportista murió por intoxicación aguda causada por el consumo combinado de varias sustancias prohibidas.

Las autoridades declararon el hecho como un accidente. Sin embargo, con este nuevo hallazgo, se descartaron de que el hecho haya sido por indicios de intención premeditada.

¿Quién era Hayley McNeff antes de su muerte?

Hayley McNeff, nacida en Concord, Massachusetts, McNeff fue una atleta destacada desde su infancia.

Practicó equitación, clavados y esquí antes de adentrarse en el mundo del culturismo, donde consiguió títulos estatales en Maryland y Delaware.

Su disciplina la llevaron a participar en el documental Raising the Bar (2005), una producción que retrata el esfuerzo y la vida de los competidores de este exigente deporte.

Además de su carrera como atleta, Hayley estudió en la Universidad de Massachusetts Amherst y más adelante se enfocó en la psicología, campo al que dedicó sus últimos años.

La verdad detrás de la muerte de Hayley McNeff, la influencer fitness que causó conmoción en redes. (Foto: Freepik)

Su entorno más cercano la describía como una mujer decidida y con un gran sentido del humor, cualidades que la acompañaron dentro y fuera del escenario deportivo.

En declaraciones a medios locales, su padre, Dave McNeff, expresó que su hija fue “un rayo de luz en este mundo” y por supuesto que expresó su tristeza tras la repentina perdida.

El obituario publicado por Boston.com resaltó que la influencer estadounidense “siempre logró lo que se proponía y que dejó una huella profunda en quienes la conocieron”.

Su historia sigue causando conmoción en el entorno digital, luego de confirmarse la repentina muerte de la influencer, recordada con afecto por los cientos de seguidores que acumuló en sus redes.