Celebridades del Top 6 de MasterChef se quebraron en llanto tras inesperada sorpresa: ¿cuál?

El pasado 11 de noviembre, se llevó a cabo el capítulo 116 de MasterChef Celebrity, en el que varias celebridades se enfrentaron a un reto de eliminación y tras la decisión del jurado, Raúl Ocampo fue quien salió de la cocina más famosa del país.

Así que, en el capítulo de hoy, varios de los participantes se quebraron en llanto al abrir la caja misteriosa. Sin duda, su reacción reflejó el gran esfuerzo que han demostrado a lo largo de la competencia.

¿Cuál fue la inesperada sorpresa que recibieron las celebridades tras abrir la caja sorpresa?

Durante este episodio, los cocineros que llegaron al Top 6 son: Pichingo, Michelle Rouillard, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi.

Desde que inició el reto, Claudia Bahamón tuvo una conversación con las celebridades, quienes se entusiasmaron con el valioso aprendizaje que han vivido a lo largo de la competencia.

Por esta razón, cuando llegó el momento en que los cocineros abrieron la caja misteriosa, obtuvieron su filipina de MasterChef por llegar a la semifinal de la competencia.

Así recibió la filipina de MasterChef el top 6. | Foto: Canal RCN

¿Qué participantes se quebraron en llanto al obtener su filipina?

En el reto, se evidenció que la locutora Valentina Taguado se llenó de diversas emociones al momento de abrir la caja misteriosa y ver su filipina, expresando las siguientes palabras:

Esta fue la razón por la que Valentina Taguado lloró tras recibir su filipina. | Foto: Canal RCN

“Tanto que lo esperamos, quiero llorar. Esta filipina significa mucho esfuerzo, un sueño hecho realidad. Solo que me llamaran y así me hubiera ido de primeras, hubiera sido feliz, pero llegar hasta acá: es increíble. Esto significa cumplirle promesas a mi abuelita y darle felicidad a mi mamá, esto significa mucho”, agregó Valentina Taguado.

Así también, Pichingo no dudó en expresar la gran emotividad que siente en este punto de la competencia, en especial por ser el único hombre en estos momentos de la competencia:

“A ustedes les dedico mi filipina, a mis hijos, a mi esposa por el aguante, porque las veces que he estado bajoneado, he aprendido a estar solo. Yo tengo llaves de mi casa, pero nunca las utilizo porque siempre me gusta tocar la puerta”, añadió Pichingo.

Por su parte, otras celebridades como Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila demostraron su felicidad entre lágrimas al ver la gran emotividad que sienten al estar dentro del Top 6.