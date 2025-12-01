Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Sabino conmueve con sus palabras para Raúl Ocampo tras su despedida de MasterChef Celebrity

Carolina Sabino expresó su apoyo y cariño a Raúl Ocampo tras su salida de MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
En un reciente capítulo de MasterChef Celebrity, el actor Raúl Ocampo salió de la competencia tras un duro reto de eliminación, por lo que su compañera Carolina Sabino conmovió a sus seguidores con un mensaje lleno de cariño.

¿Por qué Raúl Ocampo salió de MasterChef Celebrity Colombia?

En este reto, Raúl Ocampo debía preparar un plato usando café como ingrediente principal.

Su creación, titulada “Sigue y te sirves”, incluyó un trozo de carne cruda que según los chefs fue clave para determinar su salida.

Con emoción y gratitud, Raúl se convirtió en el eliminado de la noche y la celebridad que no podrá portar la filipina.

Varios de sus compañeros como Valentina Taguado y la presentadora Claudia Bahamón compartir emotivos mensajes para despedir al actor de la competencia, luego de un destacado paso por la cocina más importante del mundo.

Tras su salida, Raúl Ocampo compartió emotivas fotos recordando su paso por la competencia y todo lo que aprendió.

¿Cuál fue el mensaje de Carolina Sabino tras la salida de MasterChef Celebrity Colombia?

Otra de sus compañeras del reality, la actriz Carolina Sabino, compartió en sus historias de Instagram una emotiva fotografía junto al actor para despedirlo y dedicarle un sentido mensaje.

En la publicación, se ve a Raúl y Carolina con sus delantales blancos, acompañados del mensaje:

“Muchos momentos que atesoro, mi Rau. ¡Tú, siendo tú! Te quiero y gracias por ser buena onda, que sortea maravillosamente las altas mareas”, escribió la actriz.

Asimismo, los internautas expresaron su tristeza por la salida del actor, quien se ganó el corazón del público con su sencillez y su espontaneidad.

Los seguidores de Raúl Ocampo no ocultaron su cariño tras su salida de MasterChef Celebrity.

Muchos resaltaron su forma de ser y su personalidad única. “Lo amé, su manera de ser es única e indiscutible, un ser humano maravilloso”, escribió uno de sus fans.

Otros destacaron su actitud positiva dentro del programa: “Excelente ser humano, gracias por mostrar cosas buenas en este juego”, comentaron algunos internautas.

El público también expresó la admiración que generó con su participación. “Lo amo, lo admiro mucho; gran persona y participante”, expresaron varios seguidores.

 

