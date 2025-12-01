Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Beéle sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su nueva canción “De onde vengo”, escrita en memoria de su padre, Breyner López.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto.
Padre de Beéle habría fallecido de un infarto según medios locales.

Beéle compartió un momento muy emotivo a través de sus historias de Instagram, donde dejó escuchar un fragmento de una nueva canción titulada “De onde vengo”, escrita en memoria de su padre, Breyner López.

¿Qué se inspiró la nueva canción de Beéle?

Con un mensaje muy conmovedor, Beéle tocó el corazón de miles de seguidores que aún recuerdan el duro momento que vivió tras el fallecimiento de su padre hace solo un par de meses.

 

Beéle expresó que esta composición es una manera de mantener viva la conexión con su papá, especialmente en una etapa tan importante de su carrera, pues a solo dos días de iniciar su gira más grande, con presentaciones en seis arenas distintas, expresó que espera que su padre pueda escucharlo “desde el cielo”.

¿Cómo recuerda Beéle fue la despedida de su padre Breyner López?

El 7 de agosto, las redes sociales confirmaron la muerte de Breyner López, padre del artista a causa de un infarto mientras se encontraba internado en Barranquilla, y aunque Beéle no se pronunció públicamente en ese momento, muchos de sus seguidores enviaron palabras de apoyo y recordaron con cariño al señor Breyner, quien había compartido semanas antes un video en redes pidiendo ayuda a la comunidad para instalar reductores de velocidad en su barrio.

Beéle compartió en Instagram un fragmento de “De onde vengo”, escrita en honor a su padre, Breyner López.
Beéle compartió en Instagram un fragmento de “De onde vengo”, escrita en honor a su padre, Breyner López. (Foto AFP: Romain Maurice).

¿Cómo ha enfrentado Beéle esta pérdida durante lo corrido de este año?

Él decidió mantener un bajo perfil tras la muerte de su padre, pero no ocultó la nostalgia y en uno de sus conciertos, pronunció una frase que muchos interpretaron como una dedicatoria directa a su papá.

“Ay papá, ahora sí es verdad, el tiempo se va volando, volando, el tiempo se va”.

Beéle convirtió su duelo en inspiración, rindiendo homenaje al hombre que lo impulsó desde sus inicios en la música.
Beéle convirtió su duelo en inspiración, rindiendo homenaje al hombre que lo impulsó desde sus inicios en la música. | Foto AFP: Jason Koerner / GETTY IMAGES

Por lo que ahora, la canción “De onde vengo” que compartió a través de sus historias como un posible adelanto, no solo es un homenaje, sino también un testimonio del amor y la gratitud hacia quien lo acompañó desde sus primeros pasos en la música.

