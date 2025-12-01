La adorable reacción del hijo de Laura Tobón durante procedimiento de belleza: “no hagas eso a mamá”

Durante una sesión de belleza, la reconocida presentadora colombiana Laura Tobón vivió un momento tan divertido como tierno cuando su pequeño hijo reaccionó de forma inesperada al verla depilarse con cera, dejando a todos sus seguidores encantados con la escena.

¿Cómo reaccionó el hijo de Laura Tobón ante su procedimiento de belleza con cera?

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Laura Tobón mostró la inesperada reacción de su pequeño hijo Lucca durante su más reciente procedimiento de belleza con cera.

la dulce reacción del hijo de Laura Tobón que enterneció las redes. (Foto AFP: Jason Merritt)

Vale la pena destacar que la depilación con cera es un proceso que en ocasiones puede resultar doloroso y causar impresión en personas sensibles. Al ver que a su mamá le realizaban el procedimiento, el pequeño, fruto de su relación con el empresario Álvaro Rodríguez, no pudo evitar sentirse asustado, al punto de pedir que no continuaran.

“¿No ves que le duele? Tranquila mamá, yo no voy a dejar que te dejen, no más, porque te duele acá. No hagas eso a mamá”, se le escucha decir preocupado.

Sin embargo, Laura Tobón intentó explicarle con calma que este procedimiento era importante para ella y debía realizarlo: “Sí, me duele, pero es que me tengo que hacer la cera”.

El tierno momento no tardó en causar ternura entre sus seguidores, quienes destacaron la genuina reacción de preocupación que Lucca siente por su mamá.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el video de Lucca preocupado por Laura Tobón?

El tierno video, que no dura más de un minuto, generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes manifestaron lo enternecidos que se sentían con la actitud del pequeño ante una situación cotidiana para su mamá, pero que, al parecer, presenciaba por primera vez.

El hijo de Laura Tobón enterneció a los seguidores con su reacción en medio del procedimiento de belleza de su mamá. (Foto AFP: Jamie McCarthy).

Muchos destacaron lo protector que es con Laura Tobón y lo conmovedor que resultó ver su reacción. Comentarios como “Me derrito, Lucca es puro corazón”, “Así de sensible y empático debería ser todo niño”, “Ese pequeñito tiene un alma hermosa” y “Se nota la buena crianza que le han dado” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes.