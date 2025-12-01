Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La adorable reacción del hijo de Laura Tobón durante procedimiento de belleza: “no hagas eso a mamá”

Laura Tobón enterneció a sus seguidores al mostrar la curiosa reacción de su hijo durante su depilación con cera.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué el hijo de Laura Tobón le pidió a su mamá que no hiciera su procedimiento de belleza?
La tierna súplica del hijo de Laura Tobón durante su rutina de belleza: “no hagas eso a mamá”. (Foto AFP: Christopher Polk).

Durante una sesión de belleza, la reconocida presentadora colombiana Laura Tobón vivió un momento tan divertido como tierno cuando su pequeño hijo reaccionó de forma inesperada al verla depilarse con cera, dejando a todos sus seguidores encantados con la escena.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó el hijo de Laura Tobón ante su procedimiento de belleza con cera?

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Laura Tobón mostró la inesperada reacción de su pequeño hijo Lucca durante su más reciente procedimiento de belleza con cera.

El hijo de Laura Tobón sorprendió con su reacción durante un procedimiento de belleza de su mamá
la dulce reacción del hijo de Laura Tobón que enterneció las redes. (Foto AFP: Jason Merritt)

Vale la pena destacar que la depilación con cera es un proceso que en ocasiones puede resultar doloroso y causar impresión en personas sensibles. Al ver que a su mamá le realizaban el procedimiento, el pequeño, fruto de su relación con el empresario Álvaro Rodríguez, no pudo evitar sentirse asustado, al punto de pedir que no continuaran.

Artículos relacionados

“¿No ves que le duele? Tranquila mamá, yo no voy a dejar que te dejen, no más, porque te duele acá. No hagas eso a mamá”, se le escucha decir preocupado.

Sin embargo, Laura Tobón intentó explicarle con calma que este procedimiento era importante para ella y debía realizarlo: “Sí, me duele, pero es que me tengo que hacer la cera”.

El tierno momento no tardó en causar ternura entre sus seguidores, quienes destacaron la genuina reacción de preocupación que Lucca siente por su mamá.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el video de Lucca preocupado por Laura Tobón?

El tierno video, que no dura más de un minuto, generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes manifestaron lo enternecidos que se sentían con la actitud del pequeño ante una situación cotidiana para su mamá, pero que, al parecer, presenciaba por primera vez.

La reacción del hijo de Laura Tobón que se robó todas las miradas en redes sociales
El hijo de Laura Tobón enterneció a los seguidores con su reacción en medio del procedimiento de belleza de su mamá. (Foto AFP: Jamie McCarthy).

Muchos destacaron lo protector que es con Laura Tobón y lo conmovedor que resultó ver su reacción. Comentarios como “Me derrito, Lucca es puro corazón”, “Así de sensible y empático debería ser todo niño”, “Ese pequeñito tiene un alma hermosa” y “Se nota la buena crianza que le han dado” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo