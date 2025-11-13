Valentina Taguado luce su filipina de MasterChef Celebrity con emotiva dedicatoria

La competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, pronto llega a su final. El próximo martes 25 de noviembre se conocerá a la nueva celebridad que ganará el formato de cocina del Canal RCN.

Tras la eliminación del actor Raúl Ocampo, quedó conformado el Top 6 y como siempre pasa en este punto del juego culinario, los participantes recibieron la filipina.

¿Cuál es la emotiva dedicatoria de Valentina Taguado con la filipina de MasterChef Celebrity?

Una de las celebridades que recibió el elemento de vestir de cocina, el cual es importante porque ratifica que es de las mejores en esta temporada 2025, fue la locutora Valentina Taguado, quien no dudó en presumirlo mediante redes sociales.

Valentina Taguado sigue avanzando en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Valentina Taguado dedicó un post para dar a conocer lo satisfecha que se siente con tener y lucir la filipina de MasterChef Celebrity. Para ello, la también influenciadora subió diferentes fotografías en Instagram.

En las instantáneas se puede observar a Taguado feliz por este logro en la producción gastronómica, a la vez que consignó un emotivo mensaje evocando a su abuelita, quien falleció en medio de las grabaciones de MasterChef.

"Aguelita, esta filipina es para ti. Te amo, te extraño, abrázame en mis sueños. Gracias a la producción por esos abrazos tan oportunos", escribió la locutora.

Al ser de las participantes más seguidas en MasterChef, las reacciones no dieron espera. La mayoría felicitó a Valentina Taguado por tener la anhelada filipina, algo que desde el Top 10 muchos anhelan obtener.

El actor Raúl Ocampo, amigo de la influencer, comentó emojis de corazones de color rojo, mientras que, Julián Zuluaga señaló que fue algo que Valentina soñó y logró, entre otros más comentarios positivos animándola para que llegue a la gran final, la cual se efectúa con cuatro participantes

¿Cómo quedó el Top 6 de MasterChef Celebrity 2025?

Valentina es de las más destacadas en MasterChef Celebrity. Luego de la salida de MasterChef, aseguró que está enfocada en el juego, ya que su objetivo es ganar.

Quedó conformado el Top 6 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En adición, el Top 6 de MasterChef Celebrity 2025 quedó conformado por: Pichingo, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

