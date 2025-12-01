Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard obtuvo cuchara dorada, una ventaja y su filipina en MasterChef: así reaccionó

Michelle Rouillard obtuvo su filipina y una importante ventaja en la cocina de MasterChef tras ganar el reto de la caja misteriosa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué ventaja gantó Michelle Rouillard en MasterChef Celeberity? | Foto: Canal RCN

Durante el capítulo 117 de MasterChef Celebrity, las seis celebridades que permanecen en la competencia se encuentran sumamente orgullosos al estar cerca de la semifinal, demostrando el valioso aprendizaje que han adquirido a lo largo de la competencia.

Además, el reto fue gratificante para todos al abrir su caja misteriosa y recibir su filipina de MasterChef, la cual resalta el gran aprendizaje que ha adquirido el Top 6 en la competencia.

Durante el reto, el jurado demostró su exigencia al momento en degustar los respectivos platillos de los participantes, quienes han demostrado estar a la talla de un chef al elaborar platos de alta cocina y Michelle Rouillard se convirtió en la ganadora del reto.

¿En qué consistió el reto de la caja misteriosa del Top 6?

Este reto consistía en que las celebridades compitieran por una cuchara dorada para así asegurar su cupo y subir al balcón de la cocina más famosa del país.

Así también, el jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, les informó a los participantes que debían cocinar un platillo con una carne molida fazenda, la cual tenía 45 minutos para preparar sus platillos y solamente 3 minutos en la despensa.

Luego, el jurado visitó las estaciones de las celebridades para evaluar la creatividad elaborada por parte de cada uno y poder ser más exigentes con su decisión final.

¿Cuál fue la razón por la que Michelle Rouillard ganó el reto?

Con el paso de los minutos, el jurado llamó a cada una de las celebridades para que pasaran al atril y les presentaran sus respectivos platillos.

¿Cuál fue la razón por la que Michelle Rouillard ganó el reto de la caja misteriosa? | Foto: Canal RCN

Posteriormente, llegó el momento en que Michelle Rouillard presentó su platillo llamado: ‘Zen’, en el que presentó unos palitos envueltos de carne de res y molida, en el que cautivó al jurado con su creatividad.

Desde luego, el chef Jorge Rausch fue el primer chef en degustar el platillo de Michelle, quien evaluó que tenía un aroma a mejillón. Sin embargo, el jurado destacó su gran potencial en este punto de la competencia.

Esta fue la importante ventaja que Michelle Rouillard ganó en la cocina de MasterChef. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el jurado tomó la decisión en que Michelle fue la participante que más se destacó en el reto, obteniendo no solo una filipina, sino que también, cuchara dorada y una importante ventaja, ¿qué ocurrirá en los próximos retos?

