Westcol conoce a Maluma y confiesa por qué tenía miedo de verse con él

El streamer Westcol conoció al cantante Malumay reveló que tenía miedo de conocer tras sus chistes sobre él.

¿Qué chiste ha hecho Westcol sobre Maluma?

El influenciadora ha bromeado en varias ocasiones en sus transmisiones en vivo y en sus redes sociales sobre tener un parecido con el artista Maluma debido a lo mucho ha cambiado físicamente y los elogios que ha recibido al respecto.

Tanto así que varios seguidores para seguirle la corriente cuando se lo encuentra en la calle lo han llamado en varias ocasiones como Maluma y este incluso ha dicho que es más guapo que el reguetonero.

¿Cómo fue el encuentro de Westcol y Maluma?

Los paisas se conocieron tras asistir juntos a uno de los eventos en marco de los Latin Grammy, que se llevarán a cabo en la noche de este jueves 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

El streamer se encontraba con el productor Ovy On The Drums, quien los presentó y cuyo momento quedó registrado, donde también estaba presente el cantante J Balvin.

Luego de su encuentro, Westcol le realizó una entrevista al productor y le confesó lo nervioso que estaba de conocer al cantante.

"Yo tenía miedo de conocer a Maluma porque yo chimbeo mucho con eso, ya llega un momento donde me da pena", dijo.

El productor le señaló que ambos entendían que sus comentarios eran bromeando de forma positiva y no en contra del artista, por lo que, el cantante entendía.

Westcol indicó lo sorprendido que quedó con Maluma y lo bien que le cayó.

"Qué hijue** energía, pero uno no sabe, uno no sabe cómo va a reaccionar", agregó.

Por ahora, Westcol espera poder tener al artista en una de sus transmisiones en vivo y poder hablar con él de diferentes cosas.

Westcol están a la expectativa de lo que pueda pasar con él en la premiación, pues por primera vez un streamer está nominado a un Latin Grammy, el cual se encuentra compitiendo con la W Sound de la canción "La Plena" con Beéle y Ovy On The Drums.