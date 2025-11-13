Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Westcol conoce a Maluma y confiesa por qué tenía miedo de verse con él

El streamer Westcol se conoció con el artista Maluma y habló de las comparaciones que hizo con él.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Maluma y Westcol
Westcol se conoce con Maluma/AFP: Mireya Acierto

El streamer Westcol conoció al cantante Malumay reveló que tenía miedo de conocer tras sus chistes sobre él.

Artículos relacionados

¿Qué chiste ha hecho Westcol sobre Maluma?

El influenciadora ha bromeado en varias ocasiones en sus transmisiones en vivo y en sus redes sociales sobre tener un parecido con el artista Maluma debido a lo mucho ha cambiado físicamente y los elogios que ha recibido al respecto.

Maluma y Westcol se conocen

Tanto así que varios seguidores para seguirle la corriente cuando se lo encuentra en la calle lo han llamado en varias ocasiones como Maluma y este incluso ha dicho que es más guapo que el reguetonero.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el encuentro de Westcol y Maluma?

Los paisas se conocieron tras asistir juntos a uno de los eventos en marco de los Latin Grammy, que se llevarán a cabo en la noche de este jueves 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Westcol sobre maluma

El streamer se encontraba con el productor Ovy On The Drums, quien los presentó y cuyo momento quedó registrado, donde también estaba presente el cantante J Balvin.
Luego de su encuentro, Westcol le realizó una entrevista al productor y le confesó lo nervioso que estaba de conocer al cantante.

"Yo tenía miedo de conocer a Maluma porque yo chimbeo mucho con eso, ya llega un momento donde me da pena", dijo.

El productor le señaló que ambos entendían que sus comentarios eran bromeando de forma positiva y no en contra del artista, por lo que, el cantante entendía.

Westcol indicó lo sorprendido que quedó con Maluma y lo bien que le cayó.

"Qué hijue** energía, pero uno no sabe, uno no sabe cómo va a reaccionar", agregó.

Por ahora, Westcol espera poder tener al artista en una de sus transmisiones en vivo y poder hablar con él de diferentes cosas.

Artículos relacionados

Westcol están a la expectativa de lo que pueda pasar con él en la premiación, pues por primera vez un streamer está nominado a un Latin Grammy, el cual se encuentra compitiendo con la W Sound de la canción "La Plena" con Beéle y Ovy On The Drums.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Beéle sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su nueva canción “De onde vengo”, escrita en memoria de su padre, Breyner López.

Rosalía en celibato Rosalía

Rosalía reveló que está en celibato: "estoy en cero bajo cero"

La artista Rosalía se sinceró sobre su vida personal tras la promoción de su nuevo álbum Lux.

Lo más superlike

Karina García recibe regalo de un seguidor Karina García

¡Inesperado regalo! Karina García recibe un misterioso regalo en La mansión, ¿de quién?

Varios seguidores mostraron su cariño a Karina García enviándole chocolates y globos, y un misterioso regalo.

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!