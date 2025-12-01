Rosalía reveló que está en celibato: "estoy en cero bajo cero"

La cantante Rosalía sorprendió a sus fanáticos al revelar que se encuentra sola en medio de la promoción de su nuevo álbum titulado "Lux".

¿Rosalía está soltera?

La artista cedió una entrevista al programa 'La revuelta' y allí fue interrogada sobre su vida amorosa personal y señaló que lleva un buen tiempo completamente sola.

"Llevo una época de celibato que es cuando tengo mucho trabajo, mucho estrés, el líb*do se me baja mucho, a mí me afecta mucho el trabajar a unos niveles muy grandes de exigencia. Esto en cero bajo cero", expresó.

Sin embargo, divirtió a muchos de sus fanáticos al revelar una curiosa anécdota que tuvo al respecto detallando que tuvo un sueño subido de tono hace pocos días, cuestionando si eso se podía tomar como parte de esta área de su vida.

"La sensación era como de verdad (...) me desperté y dije 'hostia lo que me acaba de pasar'", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Rosalía sobre su celibato?

La española provocó varias reacciones de sus fanáticos, quienes señalaron que era completamente normal, otros indicaron que era un desperdicio y otros le agradecieron por su honestidad al respecto y más en estos tiempos donde se critica tanto esos temas.

Muchos le recordaron sus relaciones pasadas y otros comentaron lo mucho que esperan verla enamorada de un hombre que la merezca.

Por ahora, la cantante sigue cautivando a sus fanáticos y revolucionado el marketing musical al sustituir la sobreexposición por la expectativa y la narrativa simbólica, en especial con su último álbum.

Según Chema Lamirán, de la Universidad Europea de Valencia, su álbum Lux combina estética mística y minimalismo para reforzar su identidad visual y emocional.

Con un enfoque de “Marketing Narrativo Experiencial 360º”, la artista convierte al público en parte activa del relato y usa experiencias reales.

Por ahora, Rosalía sigue en la promoción de su disco y organizando todo para nuevas presentaciones alrededor del mundo para poner a bailar y cantar a todos sus fieles admiradores, que tanto la apoyan y estaban a la espera de este disco.