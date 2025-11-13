Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ex de Camilo Trujillo rompió el silencio y le envió un mensaje directo a Yaya Muñoz: “No te metas”

Nati Perdomo, ex de Camilo Trujillo, respondió a Yaya Muñoz tras las declaraciones que hizo sobre ella en ‘Dímelo King’.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La modelo e influenciadora Nati Perdomo decidió hablar públicamente luego de que Yaya Muñoz hiciera comentarios sobre ella y su expareja, el actor Camilo Trujillo, durante una reciente emisión del programa Dímelo King.

Las palabras de Yaya generaron tal reacción, que Nati usó sus redes sociales para aclarar su versión de los hechos.

¿Qué dijo Nati Perdomo sobre Yaya Muñoz?

En su mensaje, Perdomo explicó que decidió responder únicamente a dos de las afirmaciones que hizo Yaya.

“Me parece increíble que se atreva a decir cosas tan delicadas sin conocerme”, expresó la modelo, quien aseguró que la influenciadora solo conoce una parte de la historia.

Además, aclaró que el episodio mencionado por Yaya, relacionado con una discoteca, no tiene fundamento.

“Deberías informarte mucho mejor antes de opinar”, añadió Nati en tono firme.

La modelo aprovechó sus redes para dejar en claro que no busca fama ni protagonismo, sino defenderse de lo que considera afirmaciones injustas.

También mencionó una conversación con Valentina Lázaro, en la que calificó a Yaya como “una persona de doble moral”.

Perdomo señaló que Yaya fue una de las personas que más se mostró en contra de Camilo dentro del reality, y recordó algunos comentarios que, según ella, fueron irrespetuosos. Entre ellos, las burlas sobre su orientación sexual y los calificativos que usó para referirse a él.

¿Por qué Nati Perdomo decidió romper el silencio?

Nati Perdomo explicó que su reacción no busca generar conflicto, sino poner límites.

“Si no sabes el contexto de las cosas, es mejor que no te metas”, expresó, dejando claro que no permitirá más juicios sobre su vida personal.

Además, se refirió a su historia con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 “Yo no necesito fama ni polémica. Lo único que estoy haciendo es defenderme de las injusticias y de las cosas que viví con este sujeto”.

Finalmente, agradeció a Valentino Lázaro por su apoyo y por mantenerse como un amigo leal en medio de la polémica.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar, los usuarios en redes sociales, expresaron opiniones divididas entre los involucrados en medio de la polémica.

