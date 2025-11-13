Karina García enfrentó a un compañero tras incomodarse por el uso de su imagen

El pasado miércoles 29 de octubre inició La mansión de Luinny, un reality de la vida en vivió que reunió a varias figuras publicas de Latinoamérica y dos de ellas son las colombianas: Karina García y Yina Calderón.

Desde que el programa comenzó, las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 son quienes más han dado de qué hablar, pues han hecho bien su trabajo de entretener y ser chicas reality.

¿Cómo se la ha llevado Karina García con Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Sin duda, una de los temas que más había estado generando expectativa antes de que iniciara La mansión de Luinny, era cómo se la llevaría Karina García y Yina Calderón, quienes le pusieron fin a su amistad en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, con el paso de los días, las dos mujeres han sorprendido mucho, ya que Karina llegó a República Dominicana siendo otra mujer, mucho más segura y fuerte al poner límites y, de hecho, se los puso a Yina, quien quiso pasarse con ella en los primeros días del reality.

Aunque en repetidas ocasiones, las dos colombianas han tenido cruces de palabras, Calderón ha manifestado que “quiere a Karina”, pero, además, la abrazó para “apoyarse” por ser las únicas dos mujeres del mismo país.

Karina García se molestó por el uso de su imagen en publicaciones de Asaf Torres. (Foto: Canal RCN)

¿Karina García ya encontró el amor en La mansión de Luinny?

Karina García destaca por ser una mujer muy bella, además de su personalidad auténtica y no pasa desapercibida en donde está, por eso, ya llamó la atención de uno de sus compañeros, quien se ha querido acercar a ella.

Se trata de Asaf Torres, el hombre que le ha coqueteado a la colombiana, quien le ha puesto límites tras sentirse cortejada, pues le ha dejado claro que “ella es así” y por eso no deja que su compañero se le acerque mucho.

¿Por qué Karina García se mostró incómoda con Asaf Torres?

En medio de una conversación en La mansión de Luinny, Karina García le preguntó a su compañero, Asaf, si él “usa su imagen en sus redes sociales”, a través de publicaciones en donde estén juntos; Torres respondió que su equipo sube todo sobre en él, por eso le preguntó si a ella eso le incomodaba.

Karina García frenó a Asaf Torres tras incomodarse por el uso de su imagen. (Foto: Canal RCN)

La colombiana no titubeó en decir que sí le incomodaba porque la gente los estaría “shippeando”, o sea, vinculándolos sentimentalmente; la colombiana justificó que “la gente es muy celosa con ella”.

Por último, García le pidió a su compañero que le dijera a su equipo que borre dichas publicaciones.