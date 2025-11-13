Yaya Muñoz expone por qué Melissa Gate no ganará La casa de Alofoke: "No es la reina"

Durante esta semana, la influencer Melissa Gate ingresó a La casa de Alofoke, reality de República Dominicana.

La finalista de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, fue tendencia y eso generó distintas posturas. Entre las críticas, Yaya Muñoz, quien tiene diferencias con Melissa Gate, hizo una especulación sobre el futuro de la paisa en el país del Caribe.

¿Por qué Yaya Muñoz dice que Melissa Gate no ganará en La casa de Alofoke?

Melissa Gate ha dado de qué hablar en La casa de Alofoke, tanto en el aspecto positivo como negativo.

En la propuesta de conversación de Dímelo King, la presentadora Yaya Muñoz, quien es panelista del programa en vivo, remarcó que la influenciadora no llegará al final de reality fuera de Colombia.

Yaya Muñoz analizó a Melissa Gate en La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Yaya Muñoz, su excompañera de La casa de los famosos Colombia 2025 hizo un buen trabajo en la producción del Canal RCN, pero eso no pasaría en República Dominicana.

"Llegar a una casa donde ella (Melissa Gate) no es la reina, donde van liderando otros, claramente a mí o a cualquier persona, eso va a afectar", argumentó Yaya Muñoz.

En su análisis, la panelista recalcó que su Gate arribó tarde a La casa de Alofoke, ya que ingresó casi a la mitad del formato de convivencia en vivo.

Asimismo, indicó que el público no estaría a favor de su compatriota, puesto que República Dominicana es un país que está acostumbrado a otras cosas.

"No sé, es diferente... Se supone que en 15 días, aproximadamente, ya sería el ganador", concluyó.

¿Por qué Yaya Muñoz y Melissa Gate discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Yaya Muñoz y Melissa Gate estuvieron juntas en La casa de los famosos Colombia 2025, allí demostraron su rivalidad.

Desde entonces, aunque suelen no generar tanta polémica entre ellas en las redes sociales, es notorio que no hay empatía de ninguna parte.

Melissa Gate cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

De hecho, en la producción del Canal RCN, Yaya se enfrentó en distintos momentos a Melissa, lanzando calificativos por sus pelucas, mientras que, la paisa arremetió contra el olor de la presentadora y locutora.