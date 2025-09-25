Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke reveló más detalles sobre la preocupante enfermedad autoinmunitaria que padece

Dani Duke reveló más detalles sobre la preocupante enfermedad autoinmunitaria que padece tras iniciar con su tratamiento.

Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke rompe el silencio y habla de su enfermedad autoinmunitaria
Dani Duke revela cómo enfrenta la enfermedad autoinmune que padece. (Foto Canal RCN).

El pasado miércoles 17 de septiembre, la reconocida creadora de contenido digital Dani Duke reveló a sus seguidores que había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmunitaria que afecta directamente su salud capilar. Ahora, siete días después de aquel inesperado anuncio, la influenciadora compartió cómo avanza su recuperación tras iniciar el tratamiento.

¿Cuál fue la enfermedad autoinmunitaria con la que fue diagnosticada Dani Duke?

Un día antes de que Dani Duke iniciara sus más reciente vacaciones en territorio mexicano, la creadora de contenido visitó a su estilista de confianza para que la dejara perfecta para la ocasión sin imaginar que ese mismo día su vida cambiaría un poco.

Esto contó Dani Duke tras ser diagnosticada con una enfermedad autoinmunitaria
Dani Duke confirma diagnóstico de enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe. (Foto Canal RCN).

Y es que según comentó en aquella ocasión, la estilista profesional revisó su cabello para proceder con el proceso que se iba a realizar, pero se percató de que en su cabeza tenía zonas con pocos folículos capilares.

Tras regresar de su viaje, Dani Duke visitó a un dermatólogo para que le diera un diagnostico preciso de los que estaba sucediendo, llevándose como respuesta que padecía de alopecia areata.

La noticia afectó de gran manera a la creadora de contenido debido a que en los últimos años se ha esforzado por recuperar la salud de su cabello tras varias intervenciones que poco a poco fueron dañándolo.

¿Cómo avanza la recuperación de la salud capilar de Dani Duke?

Ahora tras una semana de haber revelado a sus seguidores el difícil momento que estaba atravesando tras años de dedicación y esfuerzo para recuperar su cabello, Dani Duke afirmó que ya se encontraba en tratamiento para contrarrestar los efectos de esta condición y que todo parecía ir bien.

La influencer Dani Duke fue diagnosticada con enfermedad autoinmunitaria
Dani Duke habla de su diagnóstico de salud inesperado. (Foto Canal RCN).

Así mismo, confesó que esta experiencia le había dejado una gran enseñanza al mencionar que la salud mental y física estaban más conectadas de lo que podríamos pensar.

“Hace unas semanas mi pelo comenzó a caerse más de lo normal… lo que descubrí después me mostró que la salud mental y física están más conectadas de lo que creemos. Hoy estoy en tratamiento médico, pero también entendí que el cuidado es integral: lo que pasa dentro, se refleja fuera (…) Porque mi cabello es más que estética, es parte de mi bienestar”

