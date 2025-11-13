Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón compartió inesperado mensaje tras renuncia de Yina Calderón: “los ilusionó”

Juliana Calderón se pronunció tras la renuncia de Yina Calderón y compartió un mensaje inesperado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué quiso decir Juliana Calderón tras la renuncia de Yina? “Los ilusionó”
Mensaje inesperado de Juliana Calderón tras la renuncia de Yina. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón, hermana menor de Yina, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un mensaje dirigido a Alofoke, poco después de la renuncia de la polémica mujer a La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre Yina Calderón y Alofoke?

Aunque Juliana Calderón no se pronunció directamente sobre la reciente renuncia de Yina Calderón a La mansión de Luinny, la influenciadora sí mencionó a su hermana al referirse a los ataques de Alofoke hacia ellas.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Karina antes de salir de La mansión de Luinny?
El emotivo mensaje de Yina Calderón a Karina antes de abandonar La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Juliana habló sobre las críticas que ha recibido del creador dominicano y explicó que entiende la razón de su molestia: según ella, Yina habría hecho con Alofoke lo mismo que con Westcol, ilusionarlo.

Artículos relacionados

Al parecer, Alofoke la habría contactado para que participara en la segunda edición de su programa, pero Yina se arrepintió a último momento y terminó aceptando la propuesta de Luinny.

“Sinceramente es muy duro que Yina haya jugado con él; le pasó lo mismo que a Westcol, Yina los ilusionó. O sea, yo también estaría súper enojada… él ya se imaginaba con Yina en la casucha de él, pero no, lindos, Yina estaba jugando con los sentimientos de Alofoke y lo dejó viendo un chispero. Y está enojado, pero bueno, Yina tomó la mejor decisión y está en La mansión de Luinny”.

¿Yina Calderón abandonó La mansión de Luinny?

Vale la pena destacar que, aunque Yina Calderón expresó su decisión de abandonar La mansión de Luinny, el anfitrión del reality decidió que no tomaría en cuenta sus palabras hasta que la polémica mujer se lo expresara en sano juicio, pues en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol.

Yina Calderón
Yina Calderón se pasó de copas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Incluso Calderón aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a Karina García, quien no pudo evitar reírse tras escucharla.

“Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Sara Corrales confirma que está embarazada Talento nacional

¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

Sara Corrales confirmó su embarazo con un video en Instagram donde mostró la felicidad que vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Internautas aseguran que Melissa Gate estaría pagando su propio karma Melissa Gate

¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón

Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Lo más superlike

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!