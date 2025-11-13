Juliana Calderón compartió inesperado mensaje tras renuncia de Yina Calderón: “los ilusionó”

Juliana Calderón, hermana menor de Yina, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un mensaje dirigido a Alofoke, poco después de la renuncia de la polémica mujer a La mansión de Luinny.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre Yina Calderón y Alofoke?

Aunque Juliana Calderón no se pronunció directamente sobre la reciente renuncia de Yina Calderón a La mansión de Luinny, la influenciadora sí mencionó a su hermana al referirse a los ataques de Alofoke hacia ellas.

El emotivo mensaje de Yina Calderón a Karina antes de abandonar La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Juliana habló sobre las críticas que ha recibido del creador dominicano y explicó que entiende la razón de su molestia: según ella, Yina habría hecho con Alofoke lo mismo que con Westcol, ilusionarlo.

Al parecer, Alofoke la habría contactado para que participara en la segunda edición de su programa, pero Yina se arrepintió a último momento y terminó aceptando la propuesta de Luinny.

“Sinceramente es muy duro que Yina haya jugado con él; le pasó lo mismo que a Westcol, Yina los ilusionó. O sea, yo también estaría súper enojada… él ya se imaginaba con Yina en la casucha de él, pero no, lindos, Yina estaba jugando con los sentimientos de Alofoke y lo dejó viendo un chispero. Y está enojado, pero bueno, Yina tomó la mejor decisión y está en La mansión de Luinny”.

¿Yina Calderón abandonó La mansión de Luinny?

Vale la pena destacar que, aunque Yina Calderón expresó su decisión de abandonar La mansión de Luinny, el anfitrión del reality decidió que no tomaría en cuenta sus palabras hasta que la polémica mujer se lo expresara en sano juicio, pues en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol.

Yina Calderón se pasó de copas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Incluso Calderón aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a Karina García, quien no pudo evitar reírse tras escucharla.

“Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo”