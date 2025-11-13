Melissa Gate sorprende por su cercanía con el exnovio de Manelyk González

El lunes 10 de noviembre, Melissa Gate llegó a La casa de Alofoke, un reality show que se lleva a cabo en República Dominicana, lugar en donde se reunieron famosos de Latinoamérica y que ha contado con la presencia de cuatro colombianas.

Además de Melissa, ha estado Valka, Mariana Zapata quien abandonó el programa en las últimas horas y así mismo, Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Melissa Gate llegó a República Dominicana durante el segundo fin de semana de noviembre y el lunes 10 hizo su entrada triunfal a La casa de Alofoke, lugar donde conviven más famosos latinos, quienes ya llevan varias semanas bajo el mismo encierro.

Allí, Melissa se fue en contra de Mariana Zapata, con quien tuvo un cruce de palabras por su enemistad que surgió en junio por el cobro de una pauta que Gate le hizo a su examiga.

Al poco tiempo de haber ingresado a la casa, Melissa no solo tuvo inconvenientes con Mariana, sino con otro de sus compañeros, pero como era de esperarse, la colombiana no se iba a dejar.

Pese a que no entró con el pie derecho en cuanto a su relación con Mariana Zapata, solo fue cuestión de horas para que las dos colombianas bajaran la guardia y se reconciliaran, pues su problema no tenía que haberse ido a mayores.

La relación entre Melissa Gate y el ex de Manelyk González. (Foto: Canal RCN)

Tras hacer las paces, las dos paisas se vieron mucho más tranquilas, e incluso Zapata reveló que hablaba bien de Gate durante su estadía en la casa, sin que ella se diera cuenta. Sin embargo, Mariana abandonó el programa, no sin antes dedicarle unas palabras a su compatriota.

¿Por qué Melissa Gate está tan cercana a Caramelo, exnovio de Manelyk González?

Desde su llegada a La casa de Alofoke, Melissa Gate fue marcando territorio con su personaje, pues dejó claro que no se dejaría de nadie, pero así mismo, ha tenido buena relación con otros de sus compañeros.

Melissa Gate y Caramelo, la dupla que sorprende en La casa de Alofoke

En el caso de Carlos Cruz, conocido como Caramelo, ganador de La casa de los famosos All Star y exnovio de Manelyk González, la colombiana se ha visto muy cercana a él, pues ellos ya se conocían tras la visita que hizo la paisa en el reality del cual el hombre se convirtió en el ganador.

Los fanáticos de ambos participantes han destacado la buena relación que tienen, pues mientras los demás compañeros conviven en medio de diferencias, ellos andan en la suya con buena onda y hasta se han sincerado sobre sus verdaderas personalidades, dejando a un lado sus personajes.