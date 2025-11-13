Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate expuso a su ex y en vivo le cobró el dinero que le quedó debiendo

Melissa Gate generó risas al pedirle el dinero que le quedó debiendo su ex, a quien le dijo que le enviara un superchat.

Melissa Gate cobró en vivo el dinero que le quedó debiendo su exmarido. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 10 de noviembre, Melissa Gate ingresó a La casa de Alofoke, un reality de la vida en vivo que se lleva a cabo en República Dominicana y que cuenta con la participación de varias figuras públicas de Latinoamérica.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Los compañeros de Melissa Gate se sorprendieron con su llegada al programa, tanto que empezó a tener problemas con algunos de ellos y precisamente, es que no pudo pasar por alto sus diferencias con Mariana Zapata.

En junio de este año, las dos creadoras de contenido tuvieron diferencias por el cobro de una pauta y ese fue el tema por el que discutieron en la casa, ya que Gate mostró las pruebas de que Zapata se habría molestado porque su amiga le cobró el trabajo.

Aunque esta discusión no duró mucho, Melissa Gate y Mariana Zapata resultaron reconciliándose, ya que sus compañeros hicieron que esto pasara; tras hacer las paces, se vio la cara de comodidad de las dos colombianas.

¿Cómo ha sido la convivencia de Melissa Gate en La casa de Alofoke?

Melissa Gate le mandó un contundente mensaje a su ex. (Foto: Canal RCN)

Melissa Gate no solo discutió con Mariana Zapata apenas llegó a La casa de Alofoke, sino también con uno de sus compañeros con quien tuvieron un cruce de palabras, sin embargo, como era de esperarse, la paisa ha destacado por su personalidad auténtica.

Desde si ingreso al reality, Melissa ha dado mucho de qué hablar, pues ya lloró porque se sentía incómoda con el comportamiento de sus compañeros y, además, ha sido tendencia porque ya ha hecho momentos que se han vuelto virales en redes sociales.

Por otro lado, la paisa ha tenido una gran relación con Caramelo, el ganador de La casa de los famosos All Star y exnovio de Manelyk González.

¿Qué le dijo Melissa Gate a su ex?

Melissa Gate le cobró dinero a su ex y le pidió que le escribiera. (Foto: Canal RCN)

Melissa Gate generó risas al hablarle a una cámara en La casa de Alofoke y decirles a sus ex que le manden mensajes a través del superchat, pero, además, le dijo a su exmarido que le pagara, porque “él sabe” que le quedó debiendo dinero”.

“Ojalá mi exmarido me mandara un superchat. Me quedó debiendo plata”, expresó.

El superchat en La casa de Alofoke son mensajes que envían los fans a los participantes, a través de la transmisión en vivo y la inteligencia artificial se los lee en voz alta para que ellos reciban el amor de sus seguidores.

