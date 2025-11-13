Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luinny es señalado por proteger a Yina Calderón y toma radical decisión, ¿qué hizo?

La venezolana Yurgenis alzó la voz por todos y pidió respeto por el reglamento y contrato que se firmó en 'La mansión de Luinny'.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Luinny es señalado por proteger a Yina Calderón y toma radical decisión | Foto del Canal RCN y Freepik.

El reality dominicano de La mansión de Luinny es tendencia en Colombia, pues las influencers Yina Calderón y Karina García hacen parte de esta propuesta en vivo.

¿No se están respetando las reglas en 'La mansión de Luinny'?

Yina Calderón y Karina García son mencionadas de manera reiterada por estar en La mansión de Luinny. Cada exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, está aprovechando la exposición internacional.

Sin embargo, a diferencia de otros realities, en esta propuesta Luinny, quien es el productor y anfitrión, interactúa frente a frente con los participantes.

A partir de ello, se desataron inconformidades debido a que enfrentaron al dominicano en el sentido de que lo acusaron de no respetar las reglas del contrato que firmaron los participantes.

Lo anterior con base en que una de las normas principales era que no se permitía la agr3sión física, pero eso ya sucedió con Yina Calderón y otras mujeres.

En consecuencia, le solicitaron claridad a Luinny y él no tuvo de otra que tomar decisiones.

Yina Calderón
Yina Calderón rompió las reglas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

¿Cómo confrontaron a Luinny y qué decisión tomó?

La modelo e influencer venezolana Yurgenis fue la que no se quedó callada y enfrentó al anfitrión del reality.

"Con todo el respeto de producción, a mí me gustaría que se empezara a respetar el reglamento y el contrato que nosotros firmamos, porque considero que hasta ahora hay cosas que se han pasado de por medio, y por eso es que se han llegado a los límites que se han llegado", señaló Yurgenis.

Enseguida, Luinny no refutó a la venezolana, sino que, más bien, le dio la razón con radicales decisiones.

De acuerdo con el productor dominicano, luego de días de controversias y romper las reglas, se va a cumplir el contrato.

"No se va a pasar un tema de viol3ncia física aquí con nadie, porque si se pasó con una y ahora hay tres personas que lamentablemente lo hicieron, entonces, hay que ser justos con todos", aseveró.

En otras palabras, participante que se vaya a los golp3s sale de inmediato del reality; de hecho, Luinny dijo que ni la producción intervendrá, cada quien tendrá que recoger sus maletas y se va.

