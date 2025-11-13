Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano enternece a sus seguidores con un emotivo video junto a su hijo Emiliano

Aida Victoria Merlano compartió un momento junto a su hijo Emiliano lleno de ternura que se volvió viral en redes sociales.

Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano enternece con su video.
Aida Victoria Merlano enternece a sus seguidores con su video junto a su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN)

Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano, no necesitó palabras para conmover a cientos de seguidores de la creadora de contenido.

Aida Victoria muestra su etapa de mamá.
Aida Victoria muestra su etapa de mamá primeriza con tierno video junto a su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN)

Bastó un breve video, una mirada tierna, para que el momento se volviera viral. La escena mostró la faceta de maternidad de Aida de la forma más honesta y pura.

¿Qué mostró Aida Victoria en su publicación junto a su hijo Emiliano?

En el video, compartido en sus redes sociales, Aida aparece junto a Emiliano, su bebé de casi cuatro meses.

En las imágenes se puede ver con claridad el rostro de Emiliano, quien aparece con una expresión serena y curiosa que generó reacciones emotivas entre los internautas.

La publicación, acompañada de una melodía suave y sin mayor texto, fue interpretada como un gesto de amor y orgullo maternal.

“Díselo a las chicas, vas a ser un machazo divino”, expresa Aida Victoria Merlano en su publicación.

¿Cómo ha sido la relación de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada tras la ruptura?

La relación con Juan David Tejada, padre de Emiliano, terminó meses atrás. Aunque al principio ambos optaron por la discreción, con el tiempo las tensiones se hicieron públicas.

Aida ha expresado en varias ocasiones su inconformidad con la falta de apoyo por parte de su expareja.

A pesar de las diferencias, Aida ha mantenido el foco en su hijo, compartiendo con su audiencia los retos y alegrías de esta nueva etapa.

En medio de ese proceso, la influencer ha encontrado en su comunidad digital un espacio de desahogo, pero también de respaldo.

Sus seguidores han sido testigos de su evolución como madre primeriza, celebrando cada pequeño avance de Emiliano y acompañándola en los momentos más complejos.

Aunque las diferencias con Juan David Tejada siguen latentes, Aida ha dejado claro que su prioridad es el bienestar de su hijo.

En varias ocasiones ha manifestado que, más allá de los conflictos personales, su enfoque está en construir un entorno estable y amoroso para Emiliano.

Aida Victoria Merlano sorprende a sus seguidores con video de Emiliano a cuatro meses de su nacimiento.
Aida Victoria Merlano sorprendió con video de Emiliano a cuatro meses de su nacimiento. (Foto Canal RCN)
