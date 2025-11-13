Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yina Calderón le lanza dura indirecta a hermana de La Bella Chanel

Hermana de Yina Calderón le envía contundente mensaje a familiar de La Bella Chanel, quien ha arremetido en contra de la colombiana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Yina Calderón defiende a la empresaria de la hermana de Chanel
Leonela Calderón arremete contra hermana de La Bella Chanel. (Foto: Canal RCN)

El 19 de octubre inició La mansión de Luinny, el reality show de la vida en vivo que se lleva a cabo en República Dominicana, el cual reunió a varias figuras públicas para convivir 24/7 durante 32 días.

En el programa están las dos colombianas Karina García y Yina Calderón, quienes no compartían el mismo techo desde La casa de los famosos Colombia 2025, lugar en donde se terminó su amistad. Por otro lado, las examigas son quienes más han dado de qué hablar desde que inició la competencia.

¿Cómo ha sido la convivencia entre Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

Desde que inició La mansión de Luinny nacieron las expectativas de cómo se la llevarían Yina Calderón y Karina García, pues nadie olvida que su amistad se terminó por la traición de la empresaria de fajas.

Sin embargo, hasta el momento, tanto Yina como Karina han sorprendido con su relación en el programa, ya que la paisa llegó a República Dominicana siendo una mujer completamente diferente y le ha puesto límites a su examiga.

Mientras tanto, Yina ha mostrado que ha querido acercarse a García, pues ha revelado que “la quiere jun poco” y así mismo, la abrazó para “darse apoyo” por ser las únicas dos colombianas en la mansión.

Leonela Calderón arremete contra hermana de La Bella Chanel por “lavarle la imagen”
Leonela Calderón arremete contra la hermana de La Bella Chanel. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha convivido Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Yina Calderón y Chelsy fueron las primeras participantes en protagonizar una discusión en La mansión de Luinny, a tan solo minutos de que haya empezado el show. Horas más tarde, la empresaria tuvo su primer encontrón con Karina García.

Además de Chelsy y Karina, Calderón ha tenido otros problemas con más compañeras, e incluso cruzó los límites al meterse con la Piry, quien cayó en la piscina, por eso, la colombiana casi es expulsada, peros sus compañeros la apoyaron para que no se fuera.

Entre otras situaciones, Yina ha sido el tema de conversación por su forma de ser y además porque cuando se pasa de copas, ha tenido actitudes de irse de La mansión de Luinny.

Es importante mencionar que la empresaria con quien más ha tenido inconvenientes ha sido con La Bella Chanel, pues la misma dominicana se le ha ido en fuertes encontrones, por eso, su hermana ha buscado la forma de ayudar a mejorar su imagen, según Leonela Calderón, hermana de Yina.

¿Qué ha dicho Leonela Calderón sobre las diferencias de su hermana y La Bella Chanel?

A través de las historias de las redes de Yina Calderón, su hermana, Leonela ha salido a hablar sobre la hermana de La Bella Chanel, quien, según sus palabras, “está tratando de lavarle la imagen” a la compañera de la colombiana en La mansión de Luinny.

Leonela Calderón arremete contra la hermana de La Bella Chanel
Leonela Calderón explota contra la hermana de Chanel por “lavarle la imagen”. (Foto: Canal RCN)

Yina y Chanel han tenido serios desencuentros en el programa y en algunos casos ha sido la dominicana quien parece iniciarlos, por eso, Leonela le respondió a la hermana de la mujer, diciendo que ella ya quedó como “la bruj4 Chanel”, porque ella misma se ha encargado de quedar mal ante el público.

De acuerdo con las palabras de Leonela:

“Chanel se le ha caído del pedestal a sus seguidores en República Dominica. La hermana quiere empezar a cambiar su imagen”.

