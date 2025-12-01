Yaya Muñoz reaccionó al ingreso de Melissa Gate a La casa de Alofoke: "¡Rompió un récord!

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La llegada de Melissa Gate a La Casa de Alofoke marcó un antes y un después en el reality dominicano con más de tres millones de personas conectadas en vivo.

Yaya Muñoz habló sin filtros sobre el ingreso de Melissa Gate a La Casa de Alofoke
Yaya Muñoz habló sin filtros sobre el ingreso de Melissa Gate a La Casa de Alofoke. Foto Canal RCN

La reciente entrada de Melissa Gate a La Casa de Alofoke se convirtió en un fenómeno digital sin precedentes y en cuestión de minutos, más de tres millones de personas se conectaron en vivo para presenciar el momento, marcando un récord de audiencia en el reality.

¿Por qué la llegada de Melissa Gate cambió la dinámica del reality?

Melissa Gate logró lo que pocos participantes habían conseguido hasta el momento, captar la atención del público masivo y provocar curiosidad incluso entre quienes no seguían el programa.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz reaccionó en una transmisión en vivo al ingreso de la creadora de contenido. Foto | Canal RCN.

Su llegada reactivó el interés del público y multiplicó las interacciones en redes, demostrando que el contenido que ha creado junto a su personaje ha captado la atención de millones de seguidores en diferentes partes del mundo.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el impacto de Melissa Gate en el programa?

Una de las primeras en reaccionar fue Yaya Muñoz, quien habló sobre el ingreso de la creadora de contenido durante una transmisión en vivo, aunque reconoció no tener afinidad con Melissa, también destacó su capacidad para generar atención y mantener a la audiencia conectada.

“No es de mis afectos, pero hay que admitir que sabe cómo mover el público”, comentó.

 

Haciendo énfasis en que la estrategia de Melissa Gate para ganar notoriedad está funcionando a la perfección.

Por su parte, Valentino Lázaro ofreció una perspectiva diferente, y según él, el estilo de Melissa, conocido por ser polémico y directo podría funcionar en países como Colombia, donde el entretenimiento digital premia la controversia.

Sin embargo, explicó que en República Dominicana la dinámica es otra, jugar con inteligencia y trabajar en silencio, porque quien se muestra demasiado, se expone más de la cuenta.

¿Qué significa este récord de Melissa Gate para el formato del reality?

El impacto de Melissa Gate no solo representa un impulso para La Casa de Alofoke, sino que también demuestra el poder de los creadores de contenido latinoamericanos en el panorama digital.

La entrada de Melissa Gate rompió récords con más de tres millones de espectadores en vivo.
La entrada de Melissa Gate rompió récords con más de tres millones de espectadores en vivo. (Foto: Canal RCN)

Con más de tres millones de espectadores en una sola transmisión, el programa consolidó como uno de los realities más vistos del Caribe y reforzó la influencia de Melissa Gate como un personaje de gran influencia y contenido viral.

