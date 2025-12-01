Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila revela cuál ha sido su “peor y mejor momento” en MasterChef Celebrity

Alejandra Ávila, una de las favoritas de MasterChef Celebrity Colombia, se sinceró sobre su paso por el reality y confesó qué momento la llevó al límite emocional y le enseñó sus mayores lecciones personales.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila continúa participando en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Alejandra Ávila se sinceró sobre los retos que ha enfrentado en MasterChef Celebrity y cómo la competencia le ha dejado valiosas lecciones personales y profesionales.

Y aunque actualmente forma parte del top 6, su paso por el reality ha estado lleno de momentos de superación, frustración y autodescubrimiento.

¿Cómo ha vivido Alejandra Ávila su paso por MasterChef Celebrity?

Durante una charla en un podcast, Alejandra contó que, más allá de aprender sobre técnicas de cocina, el programa la llevó a enfrentarse a una parte de sí misma que no conocía, su relación con la frustración y el perfeccionismo.

Alejandra Ávila pasó al Top 6 y le ganó a Violeta Bergonzi en el reto dual: así reaccionó
Alejandra Ávila pasó al Top 6 de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Según explicó, uno de los momentos que más la retaba era la hora de emplatar, el instante final en el que los concursantes deben presentar sus preparaciones ante los jurados.

¿Por qué el emplatado se convirtió para Alejandra Ávila en su “peor momento” en MasterChef Celebrity?

Con total honestidad, Alejandra confesó que para ella el proceso de emplatar era un verdadero reto, además se ha bloqueado en muchas ocasiones por temas de cansancio y agotamiento.

“Para mí, emplatar era lo peor. Siempre que llegaba ese momento, sentía que el tiempo se me iba encima y que todo lo que había hecho antes podía arruinarse si no lograba presentar el plato de forma bonita”, expresó.

La actriz explicó que el emplatado, más que una tarea técnica, es un arte que combina estética, color, equilibrio y creatividad, pero su estilo, más enfocado en lo funcional que en lo decorativo le jugó en contra en varias ocasiones.

¿Qué le dejó a Alejandra Ávila esta experiencia en MasterChef Celebrity hasta el momento?

Más allá de los retos culinarios, Alejandra destacó que su paso por MasterChef Celebrity le ha permitido comprender que la creatividad no tiene límites y que está presente en las cosas más simples, como no castigarse cuando siente que no está dando el nivel suficiente, pues es una experiencia de su proceso personal y es ella misma quien realmente está en la competencia.

Alejandra Ávila abrió su corazón y contó cuál fue su peor momento en MasterChef Celebrity.
Alejandra Ávila abrió su corazón y contó cuál fue su peor momento en MasterChef Celebrity.(Canal RCN)

Además aseguró que el reality le ha servido para conectar con una faceta más vulnerable y paciente de sí misma, recordándole que incluso los pequeños errores pueden ser grandes oportunidades para aprender.

