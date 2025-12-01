Lady Tabares reaparece en redes luego de causar preocupación por crisis emocional: así luce

En los últimos meses, varios internautas se conectaron con la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en el que se cautivaron con la participación de reconocidas celebridades.

Sin duda, una de las famosas que más acaparó la atención mediática por parte de los televidentes fue Lady Tabares, recordada por ser protagonista de la producción: ‘La vendedora de rosas’.

Además, varios de sus seguidores demostraron gran preocupación a través de las diferentes plataformas digitales tras anunciar que atravesó por un quebranto emocional al demostrar su estado emocional mediante una transmisión en directo.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Cuál fue la razón por la que Lady Tabares causó preocupación por parte de sus seguidores?

Hace varias semanas, el estado de la salud mental de Lady Tabares generó gran preocupación por parte de su audiencia al hacer una inesperada confesión en la que no le “hallaba” sentido a la vida.

Esta fue la razón por la que Lady Tabares desapareció de redes. | Foto: Canal RCN

Desde luego, estas palabras generaron diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por parte de sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado emocional.

Artículos relacionados Ana Karina Soto Presentadora de Buen Día, Colombia confesó el grave incendio que enfrentó su padre: “Tuvo secuelas”

Recordemos que Lady Tabares suele tener una especial conexión con su audiencia al contar varios detalles de su vida, en especial por los acontecimientos que tiene en su vida cotidiana.

Así que hace varios días causó una gran preocupación al aparecer llorando en un video en el que se reflejó que atravesó por un complicado momento a nivel emocional, expresándolo en medio de lágrimas.

¿Cuál es el estado emocional de Lady Tabares luego de reaparecer en redes sociales?

Recientemente, Lady Tabares compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 713 mil seguidores, un emotivo video en el que reapareció luego de varias semanas causando preocupación por parte de su audiencia.

Así reapareció Lady Tabares en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el cuarto grupo y cómo elegir a tu preferida

En el video se evidencia que la creadora de contenido digital está atravesando por un buen momento, luego de estar sumida en llanto.

Por esta razón, varios de los seguidores de Lady han demostrado mensajes de aliento tras los complicados momentos que atravesó la influenciadora en el pasado. Así también, demostró un buen estado de ánimo para retomar cada uno de sus proyectos.