Messi confiesa que desea volver a Barcelona y cerrar su historia donde todo comenzó

Lionel Messi reveló que sueña con regresar a Barcelona, la ciudad que marcó su vida dentro y fuera de la cancha, y donde construyó los recuerdos más valiosos de su carrera.

Lionel Messi habló de su último partido con Argentina
Lionel Messi habló de su último partido con Argentina

Aunque hoy brilla en el Inter Miami, Lionel Messi no esconde su nostalgia por Barcelona, la ciudad donde creció y compartió que tanto él como su familia extrañan vivir en Barcelona.

Messi mencionó que en casa el tema es recurrente y que sus hijos y su esposa suelen hablar sobre la posibilidad de volver algún día, por lo que sueña con regresar para vivir nuevamente allí cuando su etapa profesional llegue a su fin.

¿Qué recuerdos guarda Messi del club que lo vio nacer como leyenda del fútbol?

A pesar de la distancia y de los nuevos retos que enfrenta, Messi sigue mirando al pasado con cariño y recuerda algunos de los momentos más memorables de su paso por el FC Barcelona, cada título, cada gol y cada celebración están grabados en su memoria.

 

También confesó que valora más esos años ahora que ya no los vive día a día y la perspectiva del tiempo le permiten disfrutar y apreciar lo que logró en su etapa como novato.

Sin embargo, admitió que su salida del club dejó una sensación incompleta, ya que las circunstancias de su despedida, en plena pandemia no fueron como él hubiera soñado.

¿Qué espera Lionel Messi del futuro y de su carrera actual?

Messi reconoció que aún no piensa en el retiro porque su prioridad es disfrutar del presente y seguir sintiéndose competitivo dentro de la cancha.

Barcelona siempre será mi casa", confesó Messi al hablar de su deseo de volver al lugar donde vivió sus mejores años.
Barcelona siempre será mi casa", confesó Messi al hablar de su deseo de volver al lugar donde vivió sus mejores años.

E incluso habló de su deseo de llegar en buena forma a su próximo gran compromiso con la selección argentina, un nuevo Mundial de fútbol que vivirá con orgullo tras haber conquistado el anterior.

¿Messi volverá a jugar en el FC Barcelona?

Su historia con Barcelona, sin embargo, parece tener un capítulo pendiente por retomar, y aunque el regreso aún no tiene fecha, Messi deja claro que está entre sus metas cerrar su recta deportiva en el club que lo vio nacer.

Messi extraña su vida en Barcelona y no descarta regresar cuando su carrera profesional llegue a su fin.
Messi extraña su vida en Barcelona y no descarta regresar cuando su carrera profesional llegue a su fin. (AFP: Luis ROBAYO)

Barcelona no solo fue el escenario de su grandeza futbolística, sino también el lugar donde construyó su vida y formó su familia, por lo que la conexión es mucho más grande.

