Yeferson Cossio reveló detalles del cuarto secreto que tiene en su casa con Carolina Gómez

Yeferson Cossio siempre se ha caracterizado por su forma de ser directa y sin filtro al momento de hablar, algo que demostró recientemente al hablar de un cuarto secreto que tiene en su casa.

¿Qué detalles reveló Yeferson Cossio sobre el cuarto secreto que tiene en su casa?

El influenciador reveló que tiene un espacio llamado "El cuarto rojo" en donde tiene varios juguetes y escenarios para disfrutar en pareja.

Según contó Cossio en el pódcast de Cris Pasquel, allí deja volar su creatividad y al mismo tiempo ha experimentado un sinfín de cosas privadas con su pareja y otras exparejas.

Esta revelación generó curiosidad en Cris Pasquel, quien le indagó por más detalles de aquella habitación y si tenía alguna especie de rutina al momento de ingresar: "¿Cuándo la ingresas a ese cuarto rojo cuál es la rutina?".

No voy a decir que es con mi novia porque no ha sido solo con ella, sino, con las mujeres con las que me he acost*do.

El influenciador dejó claro que no tiene ninguna rutina en especial porque sentiría que se aburriría de este espacio, asegurando que depende de cada persona y ocasión.

¿Jenn Muriel conoció el cuarto secreto de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio fue directo al hablar de este espacio, asegurando que lo mandó a diseñar desde hace bastante tiempo, mucho antes de su relación con Carolina Gómez.

Precisamente, el influenciador fue directo al asegurar que en esta habitación había tenido momentos que no podía contar con exparejas, sin mencionar nombres, pero si dejando detalles curiosos.

Yo estoy coqueteando con esta vieja y digo a esta la tengo que amarr*r. Luego con esta, y digo a esto la tengo que esposa y derretirle una vela.

Como era de esperarse estas declaraciones de Yeferson han generado controversia y han hecho que el nombre de su expareja Jenn Muriel esté sobre la mesa, muchos indagando sobre si el influenciador hizo referencia a ella.

Yeferson Cossio se vio envuelto en polémica por revelar detalles de su privacidad con Carolina Gómez

En los últimos días el influenciador se vio envuelto en una polémica luego de revelar en medio de una transmisión en vivo algunas situaciones privadas de su relación con Carolina Gómez.

Estas declaraciones generaron rechazo por parte de varios internautas, quienes catalogaron como una falta de respeto hacia su pareja sus comentarios y revelaciones, recomendándole mantener eso en privado.

Tras todo el revuelo, el influenciador salió en sus redes sociales a aclarar lo sucedido asegurando que nunca quiso irrespetar a su pareja.

"Yo no lo hice en pro de faltarle el respeto, ni de exponerla, ni mucho menos porque para mí todo eso es normal", expresó.