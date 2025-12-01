Vanessa Pulgarín rompió el silencio sobre sus inseguridades a días del Miss Universe: esto dijo
Vanessa Pulgarín hizo sorprendente confesión acerca de sus inseguridades tras días de ir al Miss Universe en Tailandia.
En los últimos meses, miles de internautas se han llenado de múltiples expectativas a través de las diferentes plataformas digitales acerca de conocer el nombre de la próxima representante universal que se llevará la corona en el presente año.
Por esta razón, los colombianos se han llenado de expectativas tras el gran papel que ha tenido Vanessa Pulgarín al ser la candidata en llevar en alto el nombre del país en Tailandia.
¿Cuál fue la razón por la que Vanessa Pulgarín se convirtió en Miss Colombia 2025?
Recordemos que hace unas semanas, Vanessa Pulgarín acaparó la atención mediática al ser parte de una de las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN, en el que demostró su gran desempeño a lo largo de la competencia.
Sin duda, Vanessa demostró a lo largo del reality tener todas las cualidades que debe tener una Miss Colombia, según lo reveló el jurado del programa, el cual estuvo conformado por: Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.
Así que, Vanessa se destacó no solo en representar a su ciudad natal Medellín, sino que también, en demostrar las múltiples capacidades que tuvo durante las diferentes pruebas, las pasarelas y, también, en su oratoria.
Estas características la llevaron en representar la corona universal, convirtiéndose en la candidata ideal para ir al Miss Universe en Tailandia el próximo viernes 21 de noviembre.
¿Qué inseguridades confesó Vanessa Pulgarín al estar cerca de ir a Tailandia?
Recientemente, Vanessa Pulgarín compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, una sorprendente confesión acerca de las inseguridades que sintió en el pasado, antes de ser Señorita Colombia, expresando las siguientes palabras:
“Hoy me desperté y pensé en todo lo que he vivido para yo llegar hasta aquí. He tenido días en los que dudo. Otros en los que yo me siento totalmente invencible, pero de eso se trata la vida, de seguir adelante cuando no estás segura de toda. Así que tengo claro quién soy, lo que quiero. Debo dejar de minimizar mi esfuerzo, antes nada me parecía suficiente y hoy, todo me parece suficiente”, expresó Vanessa.