Presentadora de Buen Día, Colombia confesó el grave incendio que enfrentó su padre: “Tuvo secuelas”

En las últimas horas, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el grave incidente que atravesó en el pasado una reconocida presentadora de ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN.

Además, la presentadora expresó a través de una entrevista que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando se enteró que su padre se incendió en su casa, ubicada en Cúcuta.

¿Quién es la reconocida presentadora que confesó el grave incendio que tuvo su padre?

Una de las presentadoras más reconocidas del país es Ana Karina Soto , quien se ha destacado en los últimos años en demostrar la gran habilidad que tiene al momento de presentar al ser parte del equipo del programa matutino ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN.

Esta es la confesión que Ana Karina Soto hizo. | Foto: Buen Día, Colombia

Así que, recientemente Ana Karina se ha convertido en tendencia tras una reciente entrevista que tuvo en la cuenta oficial de Instagram de ‘Buen Día, Colombia’, en el que abrió su corazón acerca del difícil momento que atravesó su padre al estar en medio de un incendio al estar en su casa en Cúcuta:

“Mi papá estaba durmiendo en su casa en Cúcuta y hay un corto n en la habitación de mi hermana y mía, allá en Cúcuta porque todavía cada uno tiene su habitación y un corto circuito produce unas chicas y se empieza a quemar mi cama. Así que esto generó que se quemara la habitación”, añadió Ana Karina.

¿Cómo se recuperó el padre de Ana Karina Soto tras el incendio de su padre?

Durante la entrevista, Ana Karina abrió su corazón al confesar el difícil momento por el que atravesó su padre en el pasado. Así también, les explicó a sus seguidores que su padre quedó con secuelas tras el complicado momento que atravesó en el pasado:

“A mi papa le quedaron secuelas de esa situación y de ese evento de inhalar el humo porque eso afectó sus pulmones y ese día era tanto la adrenalina, pero él no sintió nada. Además, nos dimos cuenta por el vigilante. Así también, luego cuando él se empieza a sentir mal, es cuando mi hermana viaja a Cúcuta, pero él demostró tener la mejor actitud”, agregó la presentadora.

¿Cómo se recuperó el padre de Ana Karina Soto tras el grave incendio de su padre? | Foto: Buen Día, Colombia

Desde luego, Ana Karina resaltó la gran admiración que tiene por su padre, quien es su mayor fuente de inspiración, superando en el pasado una cirugía en el corazón y varias adversidades.