Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

El ambiente dentro de La Mansión de Luinny está más tenso que nunca, pues lo que comenzó como una convivencia cargada de competencias, estrategias y entretenimiento, se ha transformado en un verdadero campo de batalla emocional entre las participantes Chanel y Yina Calderón.

En las últimas horas, Chanel expresó que la producción estaría favoreciendo a Yina Calderón, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes.

¿Por qué acusan a Yina Calderón de favoritismo?

Chanel aseguró sentirse en desventaja frente a Yina Calderón y manifestó que cada vez que ambas protagonizan un altercado, las consecuencias siempre parecen recaer sobre ella.

De acuerdo con su versión, la producción del programa habría sido permisiva con la influenciadora, dejando pasar varias situaciones que, en otros casos, habrían sido sancionadas.

La participante fue enfática al decir que no busca protagonismo, sino respeto y equidad dentro del reality, y reveló que, durante una revisión de sus pertenencias, se sintió incómoda al punto de compararlo con un “allanamiento”, afirmando que la producción habría querido comprobar si tenía objetos escondidos.

¿Por qué Chanel asegura que le teme a Yina Calderón?

Chanel sorprendió a los televidentes al admitir que no se siente segura al compartir habitación con Yina Calderón y aseguró que ha llegado a pensar en cómo defenderse si en algún momento su integridad física se viera en riesgo.

Chanel acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Teniendo en cuenta que horas antes, Chanel y Yina protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con la intervención del equipo de producción y los demás participantes.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yina Calderón ante la polémica?

Una gran parte de los seguidores de Yina aseguran que “el juego ya tiene favorita”, insinuando que Yina Calderón estaría recibiendo un trato preferencial por parte de la producción.

Chanel y Yina protagonizaron una nueva pelea que dejó daños materiales en la mansión. Foto: Canal RCN

Y otros, en cambio, criticaron la actitud de Chanel y consideraron que sus reacciones son exageradas y buscan generar atención por un tema de ego.