Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality
Chanel lanza contundente advertencia a Yina Calderón tras nuevo altercado en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

El ambiente dentro de La Mansión de Luinny está más tenso que nunca, pues lo que comenzó como una convivencia cargada de competencias, estrategias y entretenimiento, se ha transformado en un verdadero campo de batalla emocional entre las participantes Chanel y Yina Calderón.

En las últimas horas, Chanel expresó que la producción estaría favoreciendo a Yina Calderón, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes.

Artículos relacionados

¿Por qué acusan a Yina Calderón de favoritismo?

Chanel aseguró sentirse en desventaja frente a Yina Calderón y manifestó que cada vez que ambas protagonizan un altercado, las consecuencias siempre parecen recaer sobre ella.

 

De acuerdo con su versión, la producción del programa habría sido permisiva con la influenciadora, dejando pasar varias situaciones que, en otros casos, habrían sido sancionadas.

La participante fue enfática al decir que no busca protagonismo, sino respeto y equidad dentro del reality, y reveló que, durante una revisión de sus pertenencias, se sintió incómoda al punto de compararlo con un “allanamiento”, afirmando que la producción habría querido comprobar si tenía objetos escondidos.

Artículos relacionados

¿Por qué Chanel asegura que le teme a Yina Calderón?

Chanel sorprendió a los televidentes al admitir que no se siente segura al compartir habitación con Yina Calderón y aseguró que ha llegado a pensar en cómo defenderse si en algún momento su integridad física se viera en riesgo.

Chanel acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón.
Chanel acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Teniendo en cuenta que horas antes, Chanel y Yina protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con la intervención del equipo de producción y los demás participantes.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yina Calderón ante la polémica?

Una gran parte de los seguidores de Yina aseguran que “el juego ya tiene favorita”, insinuando que Yina Calderón estaría recibiendo un trato preferencial por parte de la producción.

Chanel y Yina protagonizaron una nueva pelea que dejó daños materiales en la mansión.
Chanel y Yina protagonizaron una nueva pelea que dejó daños materiales en la mansión. Foto: Canal RCN

Y otros, en cambio, criticaron la actitud de Chanel y consideraron que sus reacciones son exageradas y buscan generar atención por un tema de ego.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

La Jesuu responde a las críticas por su físico. La Jesuu

La Jesuu responde con contundencia a seguidor que la criticó por su cuerpo y forma de comer

La Jesuu reaccionó con firmeza ante una crítica sobre su físico y avivó el debate sobre el respeto en las redes sociales.

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo