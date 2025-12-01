Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Ángela Aguilar cuando una fan le habló de Cazzu durante una firma de autógrafos

Durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar vivió un momento inesperado cuando una fan mencionó a Cazzu.

Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué hizo Ángela Aguilar cuando una fan mencionó a Cazzu en plena firma de autógrafos?
Fan nombra a Cazzu frente a Ángela Aguilar y su reacción se vuelve viral. (Foto AFP: Arturo Holmes | Jose R. Madera).

La reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que una fanática se acercó a pedirle un autógrafo, pero en medio de su petición le mencionó a Cazzu.

¿Cómo fue el incómodo momento en el que una fan mencionó a Cazzu al pedirle un autógrafo?

En un corto video que circula en redes sociales se aprecia a Ángela Aguilar muy emocionada por la cantidad de personas que se acercaron a ella para pedirle un autógrafo, una dinámica bastante común entre los seguidores de artistas. Sin embargo, el momento se volvió incómodo cuando una fan la mencionó a Cazzu, expareja y madre de la hija de Christian Nodal.

En el audiovisual se observa cómo Ángela le pregunta a la mujer si su nombre se escribe con “C” o con “S”, a lo que ella responde que se escribe con “C” de Cazzu.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la relación actual que Ángela Aguilar mantiene con el cantante Christian Nodal, con quien oficializó su noviazgo poco después de que este se separara de Cazzu y con quien más tarde se casó en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar cuando una fan mencionó a Cazzu al pedirle un autógrafo?

En el mismo video quedó registrada la reacción de Ángela Aguilar, quien prefirió mantenerse al margen de la situación e ignorar las palabras de su fanática. Luego, procedió a darle su autógrafo y dejó pasar por alto el incómodo comentario.

Así mismo, el momento no tardó en generar comentarios en redes sociales, donde varios internautas aplaudieron la actitud tranquila de la cantante, mientras que otros consideraron como una “heroína” a la mujer que nombró a Cazzu.

“Díganme que es cierto por favor”, “Tuvo una sola oportunidad y no la desaprovechó”, “Ni Judas se atrevió a tanto” y “Ídola, heroína, le dijo con C de Cazzu”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron en plataformas digitales.

