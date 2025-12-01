La Jesuu responde con contundencia a seguidor que la criticó por su cuerpo y forma de comer

En redes sociales, hay momentos que se convierten en declaraciones de principios.

La Jesuu responde al hate que recibe en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Eso fue lo que ocurrió recientemente con La Jesuu, creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien volvió a dejar claro que no está dispuesta a tolerar comentarios ofensivos sobre su cuerpo.

Con su estilo directo y sin rodeos, respondió a un seguidor que intentó avergonzarla por su forma de comer, y lo hizo con la misma contundencia que la ha caracterizado desde sus inicios en el mundo digital.

¿Qué desató la respuesta de La Jesuu ante las críticas por su aspecto físico?

Todo comenzó cuando un internauta le escribió un mensaje criticándola por su gordura y por comer tanto.

La Jesuu, lejos de ignorarlo, decidió exponer el mensaje en sus historias, compartiendo un pantallazo y acompañándolo con una respuesta firme.

“Y a usted que le importa”, expresó La Jesuu en su publicación.

Su publicación no solo fue una forma de defenderse, sino también un mensaje claro para quienes creen que pueden opinar libremente sobre el cuerpo ajeno sin consecuencias.

¿Qué mensaje dejó La Jesuu con su respuesta?

La publicación generó una ola de apoyo inmediato. Cientos de seguidores aplaudieron su valentía y autenticidad, destacando la importancia de poner límites al odio disfrazado de opinión.

No es la primera vez que La Jesuu enfrenta este tipo de comentarios. A lo largo de su carrera, ha sido blanco de críticas por su apariencia, su forma de expresarse y su estilo de vida.

Sin embargo, ha sabido convertir esos ataques en oportunidades para reafirmar su identidad y empoderar a su comunidad.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, La Jesuu se destacó precisamente por esa autenticidad.

Con cada respuesta como esta, La Jesuu no solo se defiende a sí misma, sino que también abre espacio para que otras personas se sientan con el derecho de hacer lo mismo.

En el mundo de las redes sociales donde el hate abunda, poner límites también es una forma de amor propio.