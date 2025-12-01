Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu responde con contundencia a seguidor que la criticó por su cuerpo y forma de comer

La Jesuu reaccionó con firmeza ante una crítica sobre su físico y avivó el debate sobre el respeto en las redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Jesuu responde a las críticas por su físico.
La Jesuu le respondió sin filtros a seguidor por criticarle su aspecto físico. (Foto Canal RCN)

En redes sociales, hay momentos que se convierten en declaraciones de principios.

La Jesuu sorprende al responder las críticas sobre su peso.
La Jesuu responde al hate que recibe en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Eso fue lo que ocurrió recientemente con La Jesuu, creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien volvió a dejar claro que no está dispuesta a tolerar comentarios ofensivos sobre su cuerpo.

Con su estilo directo y sin rodeos, respondió a un seguidor que intentó avergonzarla por su forma de comer, y lo hizo con la misma contundencia que la ha caracterizado desde sus inicios en el mundo digital.

¿Qué desató la respuesta de La Jesuu ante las críticas por su aspecto físico?

Todo comenzó cuando un internauta le escribió un mensaje criticándola por su gordura y por comer tanto.

La Jesuu, lejos de ignorarlo, decidió exponer el mensaje en sus historias, compartiendo un pantallazo y acompañándolo con una respuesta firme.

“Y a usted que le importa”, expresó La Jesuu en su publicación.

Su publicación no solo fue una forma de defenderse, sino también un mensaje claro para quienes creen que pueden opinar libremente sobre el cuerpo ajeno sin consecuencias.

¿Qué mensaje dejó La Jesuu con su respuesta?

La publicación generó una ola de apoyo inmediato. Cientos de seguidores aplaudieron su valentía y autenticidad, destacando la importancia de poner límites al odio disfrazado de opinión.

No es la primera vez que La Jesuu enfrenta este tipo de comentarios. A lo largo de su carrera, ha sido blanco de críticas por su apariencia, su forma de expresarse y su estilo de vida.

Artículos relacionados

Sin embargo, ha sabido convertir esos ataques en oportunidades para reafirmar su identidad y empoderar a su comunidad.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, La Jesuu se destacó precisamente por esa autenticidad.

Artículos relacionados

Con cada respuesta como esta, La Jesuu no solo se defiende a sí misma, sino que también abre espacio para que otras personas se sientan con el derecho de hacer lo mismo.

En el mundo de las redes sociales donde el hate abunda, poner límites también es una forma de amor propio.

La Jesuu compartió en sus redes la respuesta que le dio a un seguidor tras criticarla.
La Jesuu expone a un seguidor que le hizo una crítica sobre su aspecto. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo