Karina García intentó demostrar sus dotes de enfermera y terminó confundida

Karina García intentó poner a prueba sus conocimientos de enfermería y terminó confundida en medio de su demostración.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García quiso probar sus dotes de enfermera, pero algo no salió bien
El momento en que Karina García intentó mostrar sus conocimientos de enfermería y se confundió. (Foto Canal RCN).

Karina García se apoderó de las tendencias en redes sociales al presumir su labor como enfermera, profesión que ejerció durante nueve años antes de convertirse en la reconocida influenciadora que es hoy. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que terminó disculpándose con quienes ejercen medicina, pues admitió que ya no recordaba con claridad algunos conocimientos.

¿Karina García aún recuerda lo que aprendió como enfermera?

En una reciente dinámica dentro del reality de República Dominicana La mansión de Luinny, Karina García decidió poner a prueba a sus compañeros con una peculiar pregunta sobre cuáles eran los órganos blancos del cuerpo humano. Al no obtener respuesta, decidió contestarla ella misma, pero el resultado no fue el esperado.

Karina García intentó poner en práctica sus dotes de enfermera y se enredó en el intento
Karina García quiso recordar su experiencia como enfermera, pero terminó confundida. (Foto Canal RCN).

En medio de su intervención, y tras presumir sus nueve años de experiencia como enfermera, Karina comenzó a dudar de sus propias respuestas y hasta mencionó entre risas que seguramente el personal de salud la estaría “funando”. Ante la ola de comentarios, se anticipó a las críticas y ofreció disculpas, explicando que llevaba varios años sin ejercer y que ya no tenía tan frescos esos conocimientos.

“Quiero que alguien me mencione cuáles son los órganos blancos que tiene el ser humano. Yo fui enfermera nueve años, ¿por qué haces esa cara? Los ojos, los riñones, el hígado, el corazón… Ay, yo creo que allá me deben estar funando, el cerebro… ay, qué pena con la medicina, yo hace rato no ejerzo”.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver a Karina intentar demostrar sus dotes de enfermera?

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos recordaron la etapa de Karina como enfermera profesional, mientras otros tomaron con humor su confusión y destacaron su autenticidad al reconocerlo frente a las cámaras.

Karina García intentó ejercer como enfermera y su reacción generó comentarios
Así fue el momento en que Karina García intentó mostrar sus conocimientos de enfermería. (Foto anal RCN).

“Mi Kari está igual que Patricia con los 6 semestres en la San Marino”, escribió un usuario entre risas, mientras otro destacó: “Kari, mamá soltera, enfermera 9 años, boxeadora élite y deportista de alto rendimiento, la amo”. Incluso hubo quienes aprovecharon para bromear sobre su ya célebre frase: “Esa Karina, cada vez que dice nueve años de enfermería, me acuerdo la peliteñida”.

