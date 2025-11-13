Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate conoce a su doble en La casa de Alofoke y las redes no lo superan

Melissa Gate vivió un momento viral al conocer a su doble en La casa de Alofoke, causando furor entre los habitantes y sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate se mostró sorprendida por el increíble parecido que tiene su doble en La Casa de Alofoke. (Fotos: Canal RCN)

Melissa Gate tiene competencia en La casa de Alofoke, tras el ingreso de una nueva habitante con un asombroso parecido a la creadora de contenido paisa, que dejó sorprendidos a los participantes y a sus seguidores.

¿Quién es la nueva habitante de La casa de Alofoke que se parece a Melissa Gate?

En las últimas horas, una nueva habitante ha entrado al reality de Alofoke que se lleva a cabo desde República Dominicana para hacerle competencia a la finalista de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate.

Luego de que las alarmas de La casa sonaron, la inesperada mujer entró por las puertas luciendo el mismo peinado, atuendo y gafas que utilizó la modelo paisa a su ingreso al reality.

Melissa Gate conoce a su doble en La casa de Alofoke
Melissa Gate conoció a su doble en La casa de Alofoke. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, no solo sorprendió luciendo igual que a Melissa, sino que se atrevió a usar algunas de sus icónicas frases que desató las risas de los habitantes mientras ella la observaba minuciosamente.

Pero para la sorpresa de muchos se trataba de una imitación de uno de sus compañeros llamado Juan Carlos Pichardo, quien es conocido en República Dominicana por ser un destacado actor y humorista.

Si va a hablar de mí, provoque tener los dientes hechos, por favor", expresó.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la imitación que Pichardo hizo de ella en La casa de Alofoke?

Entre risas, Melissa no dudó en aconsejarle para que mantuviera su papel y repitiera exactamente las frases que la hicieron famosa.

Asimismo, los habitantes optaron por apodarla "Pelissa G4y" gracias a su increíble imitación, generando todo tipo de comentarios entre los seguidores de la barbera paisa.

Melissa Gate conoce a su doble en La casa de Alofoke
Melissa Gate aconsejó a su doble en La casa de Alofoke para que la imitara a la perfección. (Foto: Canal RCN)

¿Qué opinaron los fans de Melissa Gate sobre la imitación que hizo Pichardo de ella?

En medio de los comentarios del video viral, los fans de la influencer no dudaron en reaccionar y felicitar al comunicador por su excelente interpretación. Incluso, le agradecieron por atreverse a decir frases que la antioqueña no había expresado públicamente.

Creo que dijo lo que Melissa quería decir", "Me dio voz, me dio moños y me dio tatuajes" y "No supero el peinado", fueron solo algunos de los comentarios.

