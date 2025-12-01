Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio revela la fecha y los detalles de su boda con Carolina Gómez

Yeferson Cossio emocionó a sus seguidores al revelar en medio de una entrevista la fecha y los detalles de su boda con Carolina Gómez.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yeferson Cossio y Carolina Gómez se casan y revelan todos los detalles de lo que será su boda. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Tras la polémica generada por Yeferson Cossio al revelar aspectos de la vida privada de su prometida, Carolina Gómez, el influencer paisa sorprendió al compartir en una reciente entrevista la fecha y el lugar de su esperada boda con la modelo.

¿Cuándo y dónde será la boda de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Yeferson Cossio se ha convertido en tema de conversación durante la última semana, luego de revelar aspectos privados de su prometida en medio de un streaming, hecho que desató una gran polémica en redes sociales.

Sin embargo, tras pedirle perdón públicamente, el influencer paisa anunció que se casará con Carolina Gómez el próximo 6 de enero, demostrando que su relación sigue firme pese a las controversias.

Yeferson Cossio confesó que su boda con Carolina Gómez será el próximo año. (Foto: Canal RCN)

En entrevista con el programa radial 'Los impresentables', el empresario de 31 años manifestó que aunque escogieron esta fecha para casarse, podría correrse por imprevistos de preparativos.

Asimismo, sorprendió que su matrimonio no se llevará a cabo en Medellín sino en Curazao.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez planean tener hijos próximamente?

En la misma entrevista, Yeferson Cossio fue preguntado sobre si planea tener hijos con la modelo paisa.

El influencer explicó que, debido a una condición llamada varicocele, actualmente no puede concebir de forma natural, aunque sí podría lograrlo mediante un tratamiento médico.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez no desean tener hijos. (Foto: Canal RCN)

Teniendo esto en cuenta, aseguró que por el momento no tiene planes de ser padre, ya que considera que Carolina todavía es muy joven y tiene muchos proyectos y sueños por cumplir.

Además, reconoció que su estilo de vida actual no ha sido del todo saludable, lo que podría afectar el bienestar de su hijo o hija.

¿Cómo comenzó la relación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

La relación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez comenzó el 18 de mayo de 2022, cuando se conocieron por primera vez durante un proyecto profesional.

En ese momento, ambos mantenían una relación cordial y laboral, pero la química entre ellos fue creciendo con el paso del tiempo, dando paso a una amistad más cercana.

Con el tiempo, esa conexión se fortaleció hasta transformarse en un romance. La convivencia diaria, los intereses compartidos y la confianza mutua fueron claves para que, meses después, oficializaran su relación y se convirtieran en una de las parejas más comentadas del mundo digital colombiano.

