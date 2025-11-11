Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Participante de Alofoke elogió a Melissa Gate después de protagonizar un momento tenso con ella

Participante de La casa de Alofoke mostró su admiración a Melissa Gate antes de un fuerte cruce de palabras entre los dos.

De la tensión al halago: así cambió la actitud de un participante hacia Melissa Gate
Participante de Alofoke sorprendió al elogiar a Melissa Gate tras un tenso cruce. (Foto Canal RCN).

La llegada de la polémica influenciadora colombiana Melissa Gate al reality de República Dominicana La casa de Alofoke ha estado marcada por la polémica y los enfrentamientos con otros participantes que no son de su agrado. Sin embargo, momentos después del caos, la joven influenciadora recibió emotivas palabras de Vlady, después de protagonizar un momento tenso con él.

¿Cómo fue el tenso momento entre Vlady y Melissa Gate en La casa de Alofoke?

Poco después de la llegada de la influenciadora paisa al reality, Vlady decidió expresar su inconformidad y decirle unas cuantas palabras. Melissa, por su parte, intentó mantener la calma.

Melissa Gate
Melissa Gate ya generó polémica en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Durante la discusión, Melissa Gate le dijo a Vlady que no estaba a su nivel y que por esa razón no discutiría con él. Ante esto, el hombre mencionó su carrera profesional para recalcar que, en efecto, no podrían estar al mismo nivel porque, según él, estaría por encima.

“Y no voy a estar en ningún nivel. Tú no estás a mi nivel, soy un relacionista público y llevo una trayectoria exitosa. Tú eres una reality TV star, muy X”, expresó Vlady.

Melissa respondió pidiéndole que considerara asistir a un psicólogo y trabajar en sus problemas antes de reflejarlos en los demás. Aun así, Vlady continuó con sus comentarios hasta llegar a calificarla de “loca”.

¿Por qué los participantes de Alofoke le pidieron a Melissa Gate cambiar sus frases?
Incomodidad en Alofoke: le piden a Melissa Gate dejar sus frases más icónicas. (Foto Canal RCN).

“A lo mejor tú tienes que hacerlo, liberar tu estrés y tu drama, y dejar la humillación a todas las mujeres. Tú no te valoras ni te respetas; psicológicamente eres más loca de las locas… Y no me callo en esta casa ni me intimido por una X en la historia del espectáculo de la televisión hispana”, agregó.

¿Qué le dijo Vlady, participante de La casa de Alofoke, a Melissa Gate tras su enfrentamiento en el reality?

Poco después del tenso momento, Vlady se acercó a Melissa Gate para expresarle la razón por la cual decidió arremeter en su contra, expresando que tenían amistades en común que tenían problemas entre ellos.

Incluso, el hombre aseguró que él había pedido a Alofoke que la llevaran al reality en repetidas ocasiones hasta lograrlo.

“Te pedí a gritos, nunca te trajeron. Te pedí para esta también y pedí que estuvieras, te apoyo en las redes sociales, aunque creas que no, lo que pasa es que tenemos amistades en común que tienen conflicto con tus amistades. Y ese es el único problema que tengo”

