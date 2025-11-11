Yina Calderón volvió a arremeter contra Piry en La mansión de Luinny
Yina Calderón continuó lanzando comentarios negativos en contra de Piry, pese a la sanción que recibió por su reciente enfrentamiento.
La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón volvió a arremeter contra Piry, junto a otros participantes de La mansión de Luinny, pese a haber recibido una severa sanción por su reciente enfrentamiento físico con ella.
¿Qué pasó entre Yina Calderón y Piry que casi causa la expulsión de la influencer colombiana?
Hace unos días, Yina Calderón y Piry protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó en una agr3s10n física por parte de la polémica influenciadora colombiana hacia la creadora de contenido.
Todo se originó porque Piry le jugó una pesada broma a Calderón: puso harina de trigo dentro de su secador para que, al encenderlo, quedara completamente cubierta de polvo. Aunque la broma cumplió su cometido, Piry no imaginó que la reacción de Yina sería tan fuerte.
El incidente, en el que Calderón terminó lanzando a Piry a la piscina, derivó en una sanción para ambas. Si bien no provocó su expulsión, sí las perjudicó notablemente dentro del programa.
¿Yina Calderón volvió a arremeter en contra de Piry en La mansión de Luinny?
Ahora bien, días después de este altercado que generó momentos de tensión en La mansión de Luinny y cientos de reacciones en redes sociales, Yina Calderón volvió a arremeter en contra de Piry, pero esta vez midiendo sus comportamientos y limitándose a las palabras. buena higiene personal al no bañarse diariamente durante su estadía en La mansión de Luinny, algo que fue apoyado por otros participantes del reality.
Sin embargo, Calderón mencionó que, aunque Piry no se bañara, olía rico, pero solo porque usaba perfume en exceso. No obstante, sus comentarios generaron críticas, ya que fue la misma Yina Calderón quien días atrás confesó ante las cámaras del reality que no se había duchado antes de participar en una actividad.
Lo cierto es que esta nueva indirecta de Yina Calderón podría volver a encender la tensión entre ambas participantes, dejando abierta la posibilidad de que surjan nuevos enfrentamientos dentro de La mansión de Luinny.