Así fue la reacción de Luisa Fernanda W cuando le recordaron a Legarda

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió en redes sociales al reaccionar a un comentario sobre un post familiar en el que internautas le recordaron a Legarda, el artista con quien tuvo una relación antes de su fallecimiento.

¿Por qué un internauta le recordó a Luisa Fernanda W su relación con Legarda?

En una reciente publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W recibió un inesperado comentario por parte de un internauta que le recordó su relación sentimental con el fallecido cantante Fabio Legarda.

Luisa Fernanda W cuenta su verdad tras la partida de Legarda/Canal RCN

El contenido de la publicación formaba parte de un trend en el que las personas presumen no solo sus diferentes looks, sino también a su pareja sentimental, destacando lo que esta les ha aportado en la relación. En el caso de la influenciadora, mostró la hermosa familia que ha formado junto a sus dos hijos y el cantante de música popular, Pipe Bueno, con quien además se casará en 2026.

Ante esto, un internauta comentó con una fotografía en la que se aprecia a Luisa Fernanda W posando sonriente junto a Fabio Legarda, con quien inició una relación sentimental durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde ambos participaron como concursantes.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W cuando le recordaron a Legarda?

Ante esto, Luisa Fernanda W respondió desde el amor y el respeto, asegurando que su relación con Fabio Legarda fue una etapa muy linda de su vida y que conserva las fotografías junto al fallecido artista como un buen recuerdo.

Luisa Fernanda W y Legarda se conocieron durante la primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia en 2018

Además, mencionó que, por esa razón, Dios le había regalado una hermosa familia que considera más que merecida.

“Muy lindo en su momento, qué buen recuerdo. Por eso Dios me regaló una hermosa familia, más que merecido”, expresó.

Con estas palabras, la reconocida influenciadora dejó claro que lejos de molestarse con los comentarios relacionados a su expareja Legarda, lo recuerda con cariño, sin embargo, que hoy su prioridad es la familia que ha construido junto a Pipe Bueno.