Alejandra Urrea confesó cómo fue conocerse con Lina Tejeiro y qué piensa del parecido que las une

La creadora de contenido colombiana Alejandra Urrea ha sido tendencia en redes sociales gracias al parecido físico que muchos fans le encuentran con la actriz Lina Tejeiro. Aunque Urrea ha tomado con humor las comparaciones, reveló en “Qué hay pa’ dañar” cómo fue el día en que ambas se conocieron.



¿Alejandra Urrea y Lina Tejeiro se conocen?

Urrea, quien ha construido una fuerte comunidad en plataformas como TikTok e Instagram, comentó que su carrera digital se fortaleció cuando comenzó a compartir anécdotas de su cotidianidad y hablar abiertamente sobre su pérdida de peso.

Sin embargo, su nombre empezó a sonar con más fuerza cuando los usuarios notaron las similitudes con Lina Tejeiro. Urrea confesó que, cuando no sabe cómo iniciar una conversación, suele romper el hielo mencionando a la actriz, ya que muchas personas le dicen que sienten haberla visto antes.

Alejandra Urrea reveló detalles sobre la vez que conoció a Lina Tejeiro / (Fotos del Canal RCN)

Para Urrea, el parecido con Tejeiro se ha convertido en una anécdota que impulsa su carrera, pero también en una oportunidad para conectar con más personas desde el humor y la naturalidad que la caracterizan.

¿Cómo fue el encuentro entre Alejandra Urrea y Lina Tejeiro?

La influencer recordó que conoció a la actriz durante la premiere del documental de Karol G en Medellín, un evento al que ambas asistieron. Urrea describió el momento como “una escena de Juego de gemelas”, haciendo referencia a la famosa película donde las protagonistas descubren que son idénticas.

“Fue muy gracioso. Nos reímos un montón. Yo no me encuentro el parecido, pero la gente dice que sí, que tenemos algo en los pómulos, en la cara, en las cejas”, comentó.

Lina Tejeiro habla de su parecido con Alejandra Urrea / (Foto del Canal RCN)

Respecto al parecido, en varias ocasiones, Lina Tejeiro ha afirmado que sigue a Urrea y que incluso es fan de su contenido, intercambiando mensajes y elogios en redes. Esta relación amistosa ha sido vista por los internautas como un ejemplo de apoyo entre mujeres en la industria del entretenimiento digital.

¿Quién es Alejandra Urrea?

Alejandra Urrea es una influencer y creadora de contenido colombiana especializada en temas de belleza, moda y estilo de vida. Se ha hecho muy conocida por su fuerte presencia digital, donde comparte una mezcla de contenidos espontáneos que son aplaudidos por sus fans.



Su autenticidad, humor y cercanía con el público le han permitido ganar una amplia comunidad de seguidores en Colombia y otros países de Latinoamérica. Urrea ha mencionado que disfruta conectar con su audiencia mostrando una faceta real, lo que la ha llevado a consolidarse como una de las influencers más destacadas del país.