Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandra Urrea confesó cómo fue conocerse con Lina Tejeiro y qué piensa del parecido que las une

Alejandra Urrea habló sobre las comparaciones con Lina Tejeiro y contó cómo fue el día en que finalmente se conocieron.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alejandra Urrea confesó cómo fue conocerse con Lina Tejeiro
Alejandra Urrea revela que piensa de su parecido con Lina Tejeiro / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido colombiana Alejandra Urrea ha sido tendencia en redes sociales gracias al parecido físico que muchos fans le encuentran con la actriz Lina Tejeiro. Aunque Urrea ha tomado con humor las comparaciones, reveló en “Qué hay pa’ dañar” cómo fue el día en que ambas se conocieron.

Artículos relacionados

¿Alejandra Urrea y Lina Tejeiro se conocen?

Urrea, quien ha construido una fuerte comunidad en plataformas como TikTok e Instagram, comentó que su carrera digital se fortaleció cuando comenzó a compartir anécdotas de su cotidianidad y hablar abiertamente sobre su pérdida de peso.

Sin embargo, su nombre empezó a sonar con más fuerza cuando los usuarios notaron las similitudes con Lina Tejeiro. Urrea confesó que, cuando no sabe cómo iniciar una conversación, suele romper el hielo mencionando a la actriz, ya que muchas personas le dicen que sienten haberla visto antes.

¿Alejandra Urrea y Lina Tejeiro se conocen?
Alejandra Urrea reveló detalles sobre la vez que conoció a Lina Tejeiro / (Fotos del Canal RCN)

Para Urrea, el parecido con Tejeiro se ha convertido en una anécdota que impulsa su carrera, pero también en una oportunidad para conectar con más personas desde el humor y la naturalidad que la caracterizan.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el encuentro entre Alejandra Urrea y Lina Tejeiro?

La influencer recordó que conoció a la actriz durante la premiere del documental de Karol G en Medellín, un evento al que ambas asistieron. Urrea describió el momento como “una escena de Juego de gemelas”, haciendo referencia a la famosa película donde las protagonistas descubren que son idénticas.

“Fue muy gracioso. Nos reímos un montón. Yo no me encuentro el parecido, pero la gente dice que sí, que tenemos algo en los pómulos, en la cara, en las cejas”, comentó.

¿Cómo fue el encuentro entre Alejandra Urrea y Lina Tejeiro?
Lina Tejeiro habla de su parecido con Alejandra Urrea / (Foto del Canal RCN)

Respecto al parecido, en varias ocasiones, Lina Tejeiro ha afirmado que sigue a Urrea y que incluso es fan de su contenido, intercambiando mensajes y elogios en redes. Esta relación amistosa ha sido vista por los internautas como un ejemplo de apoyo entre mujeres en la industria del entretenimiento digital.

Artículos relacionados

¿Quién es Alejandra Urrea?

Alejandra Urrea es una influencer y creadora de contenido colombiana especializada en temas de belleza, moda y estilo de vida. Se ha hecho muy conocida por su fuerte presencia digital, donde comparte una mezcla de contenidos espontáneos que son aplaudidos por sus fans.


Su autenticidad, humor y cercanía con el público le han permitido ganar una amplia comunidad de seguidores en Colombia y otros países de Latinoamérica. Urrea ha mencionado que disfruta conectar con su audiencia mostrando una faceta real, lo que la ha llevado a consolidarse como una de las influencers más destacadas del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo reveló su fecha de retiro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su futuro en plena entrevista y sus declaraciones entristecen a sus fanáticos: "Será el momento".

Karina García estaría empezando a sentir cosas por compañero en reality internacional Karina García

Karina García dejó atrás a Altafulla y se le declaró a compañero en La mansión de Luinny: así fue

Karina García está decidida a darse una nueva oportunidad en el amor en La mansión de Luinny tras su ruptura con Altafulla.

Expareja de Lina Tejeiro se sinceró sobre su orientación Lina Tejeiro

Famoso cantante, exnovio de Lina Tejeiro, rompió el silencio y aclaró su orientación

Reconocida expareja de Lina Tejeiro fue indagado sobre su orientación y su respuesta sorprendió a muchos: "No nos queda claro".

Lo más superlike

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias” Claudia Bahamón

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”

Entre lágrimas, Claudia Bahamón no dudó en expresar su emotiva reacción tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef.

Falleció joven futbolista de 16 años Talento nacional

Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes