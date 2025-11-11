Juliana Calderón reaccionó a ataque que sufrió Yina Calderón en La mansión de Luinny

Yina Calderón se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de verse involucrada en un fuerte conflicto con otras compañeras en el reality La mansión de Luinny.

¿Cuál fue el problema que tuvo Yina Calderón en La mansión de Luinny?

En la jornada del 11 de noviembre la influenciadora colombiana tuvo un fuerte rifirrafe con la creadora de contenido dominicana conocida como Chanel.

Las cosas pasaron a mayores cuando Chanel de manera violent* se le acercó a Yina Calderón en la cocina a reclamarle por sus actitudes y comentarios hacia ella, pero con la gravedad de lanzarle un plato.

Yina Calderón al recibir ese primer ataque no se quedó con las manos cruzadas y también le respondió de manera fuerte a su compañera lanzándole otros objetos, por lo que se formó toda una batalla campal entre ambas en la que sus compañeros quedaron en el medio tratando de calmarlas.

Yina Calderón expresó su impotencia al ver que al parecer otras dos compañeras también la atacaron en medio de este revuelo, asegurando que eran traicioneras: "Otra vez cogiéndome a la escondida entre tres".

Esto ha provocado un sinfín de reacciones en redes, justamente, de una de las hermanas de Yina, Juliana Calderón, quien se mostró indignada con lo sucedido.

Yina Calderón se vio envuelta en conflicto en La mansión de Luinny. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón al ver el ataque que sufrió su hermana Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Juliana Calderón, quien ha tomado fuerza en redes sociales en el último tiempo, no se quedó callada y a través de sus historias de Instagram se pronunció sobre lo sucedido.

Estaba viendo el problema que mi hermana tuvo en la cocina en donde más de dos personas se les están yendo.

La hermana de Yina Calderón aseguró que su hermana se había defendido bien tras verse atacada por varias personas, catalogándolas como 'gavilleras'.

Asimismo, aseguró que el organizador del reality, Luinny tenía que tomar medidas al respecto y ponerle más seguridad a su hermana porque lo responsabilizaba si le llegaba a pasar algo.

Primero, es de esas gavilleras y cómo así que con arm*s, Luinny le tiene que poner seguridad a esa casa, porque donde corten a Yina el problema que se viene.

Juliana Calderón le lanzó advertencia a Chanel, participante que le lanzó plato a Yina Calderón

Juliana Calderón también fue directa al arremete contra Chanel asegurando que si llegaba a hacerle algo a su hermana ella iba hasta República Dominicana a tomar represarias.

No me importa irme a esperar a esa vieja si le hace algo a mi hermana

La hermana de Yina Calderón se mostró bastante indignada con lo sucedido y aseguró que no descarta viajar hasta este país si Chanel vuelve a hacerle algo a su hermana.

Qué si Chanel la llega a golpear o más con arm*s cortopunzant*s el problema es para ellos, me voy para República Dominicana a esperarla porque ella tampoco puede ser así.

Juliana Calderón arremetió contra Chanel tras problema con Yina. (Fotos Canal RCN)

Cabe resaltar que, Yina Calderón tuvo otro fuerte conflicto días atrás luego de lanzar a la piscina a "La Piry", otra participante con la que ha tenido varios enfrentamientos. Un conflicto que por poco la hace ser expulsada de la competencia.