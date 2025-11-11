Ornella Sierra confiesa qué hacía antes de ser influencer y deja a sus seguidores sorprendidos

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su primera edición, sorprendió a sus seguidores al revelar los trabajos que desempeñó antes de convertirse en creadora de contenido.

Ornella Sierra sorprende a sus seguidores al confesar que trabajó en un Call Center. (Foto Canal RCN)

La confesión se dio en el programa matutino ¿Qué hay pa' dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, donde compartió detalles de su vida antes de ser conocida por todo el país.

¿Qué hacía Ornella Sierra antes de ser influencer?

Cuando comenzó a subir contenido a TikTok, Ornella aún estaba en la universidad terminando su carrera de psicología.

Ornella reveló que la mayoría de los videos que publicaba no reflejaban su realidad, ya que ni siquiera salía de su casa y que, su papá, la regañaba constantemente por exponerse en redes sociales.

Tras graduarse, continuó creando contenido, aunque sus padres insistían en que debía enfocarse en su carrera profesional.

Ornella se consideraba una “ñoña”: fue monitora, participó en varios grupos de investigación y tuvo el mejor promedio de su salón.

Al salir de la universidad, consiguió un buen trabajo como psicóloga.

¿Cómo pasó Ornella Sierra de empleada a creadora de contenido?

Antes de ejercer como psicóloga, trabajó durante tres años en un call center, hasta que fue despedida.

Sin embargo, pocos días después, fue contratada por un bufete de abogados donde le pagaban en dólares, y apenas tenía 21 años.

Aunque el trabajo era bien remunerado, decidió renunciar a los dos meses, no por las redes sociales, sino por motivos personales.

“Una marca me ofreció lo mismo que me estaban pagando en ese trabajo”, expresó Ornella Sierra en la entrevista.

Fue justo en ese momento cuando sus videos comenzaron a llamar la atención de varias marcas, que le ofrecieron colaboraciones y pagos superiores a los que recibía en el bufete.

Así tomó la decisión de dedicarse de lleno a las redes sociales, y desde entonces, asegura que le ha ido muy bien.

Desde entonces, Ornella ha logrado consolidar una comunidad sólida en redes sociales, donde combina entretenimiento y recetas de cocina con reflexiones personales.

Su historia demuestra que el camino hacia la creación de contenido no siempre es lineal, y que detrás de cada influencer hay un recorrido lleno de esfuerzo, decisiones difíciles y momentos de transformación.