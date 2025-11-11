Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes revela cómo era su vida cuando tenía 16 años, ¿en qué trabajaba antes de la fama?

Marcela Reyes se desahogó al dar a conocer a qué se dedicaba cuando era adolescente y no contaba con visibilidad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes
Marcela Reyes revela cómo era su vida cuando tenía 16 años | Foto del Canal RCN.

La DJ y empresaria Marcela Reyes sigue interactuando con todos los que la apoyan, así que habilitó la opción para que los internautas le hicieran preguntas.

Una de las cuestiones que Reyes quiso responder corresponde a su pasado, ya que un seguidor quería saber cómo era la vida de la empresaria cuando tenía 16 años.

¿Cómo era la vida de Marcela Reyes cuando tenía 16 años?

Marcela Reyes se convirtió en un personaje viral en redes sociales luego de una polémica que tuvo con un excompañero sentimental, ella aprovechó la visibilidad para dar a conocer su talento.

No obstante, antes de ser tendencia en las plataformas digitales y demás, la también influenciadora tenía otro estilo de vida. En efecto, dio a conocer lo que hacía cuando era una adolescente.

Marcela Reyes
Marcela Reyes recordó su pasado, de cuando era una adolescente | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Marcela Reyes, a la edad de 16 años comenzó a trabajar y edificar su futuro, además de otros detalles que comunicó frente a la cámara de su teléfono celular.

"Mi vida a los 16 empezó como a mejorar porque ya empecé yo a trabajar; trabajaba como vendedora en almacenes de ropa, pude empezar a ayudar a mi mamá, como que sabía que la responsabilidad de cambiar la historia de mi familia estaba sobre mí", confesó la DJ.

 

¿Por qué Marcela Reyes considera que es una mujer trabajadora?

En la misma vertiente, Marcela reyes contó que desde años atrás tenía claro que la única que podía cambiar la historia de su familia era ella, algo que le encanta porque lo complementó diciendo que el trabajo es algo que le gusta desde que es joven.

"Por ejemplo, ustedes acá me ven en pijama y no me he bañado, pero ya he hecho reuniones virtuales, he trabajado, he organizado una cantidad de cosas porque me encanta trabajar", añadió.

Para terminar, en sus palabras, Marcela Reyes señaló que lo que más le alegraría es que su hijo Valentino herede lo del alma emprendedora que ella tiene, es decir, que sea un joven trabajador y "guerrero" de la vida para que salga adelante.

