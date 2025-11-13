¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón
Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.
En redes sociales comenzó a circular un video en el que Karina García menciona una frase sobre el karma tras las vivencias que experimentó en La casa de los famosos Colombia con sus excompañeros. Esto, luego de que Melissa Gate ingresara a La casa de Alofoke y, según la opinión de los internautas, viviera en carne propia lo que alguna vez le hizo a la influenciadora paisa junto a otros participantes.
¿Por qué aseguran en redes sociales que Melissa Gate es víctima del karma?
Poco después de que Melissa Gate ingresó a La casa de Alofoke y de que sus compañeros de reality se fueran en su contra en diferentes formas, internautas comenzaron a manifestar en redes sociales que la influenciadora estaría pagando con karma todo lo que alguna vez le hizo a Karina García.
Pues recordemos que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate junto a otros participantes se fueron en contra de la influenciadora paisa hasta lograr que fuera expulsada del reality de la vida en vivo.
Entre comentarios hirientes, y malas actitudes en su contra, Karina García tuvo que soportar el desprecio de sus compañeros, tal y como lo estaría experimentando actualmente Melissa Gate.
Una vez la mujer ingresó al reality de República Dominicana varios participantes le jugaron pesadas bromas como, por ejemplo, no permitirle dormir al realizar una algarabía alrededor de su cama. Así como también fuertes comentarios en su contra y poca tolerancia con su polémico personaje con el que suele cambiar su forma de hablar.
¿Una viral frase de Karina García se estaría haciendo realidad?
De esta manera, en redes sociales también comenzó a circular un edit de una reconocida frase de Karina García durante su paso por La casa de los famosos Colombia en la que les advirtió que el karma existía y todo lo que hicieran en su contra tarde o temprano se les devolvería.
“Todo en la vida se paga, no se olviden de lo que les estoy diciendo. Hasta lo último, todo se paga”
