Paulina Vega deja ver un vistazo sobre cómo vive su nueva etapa como madre

Paulina Vega deja ver un vistazo de su maternidad, compartiendo momentos íntimos y reflexiones sobre su nueva vida como madre.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Paulina Vega
Paulina Vega deja ver un vistazo sobre cómo vive su nueva etapa como madre. (Foto Paras Griffin / AFP)

La Miss Universe 2014 compartió en sus historias de Instagram un adelanto de cómo está viviendo su maternidad con su bebé recién nacida.

¿Qué publicó Paulina Vega sobre su maternidad?

Paulina Vega sorprendió a sus seguidores y compartió detalles de su experiencia como mamá primeriza.

La Miss Universe reposteó un video de una madre hablando sobre la rutina de otra mujer que arregla a sus tres hijos desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 a.m.

El video es una sátira por lo irrealista que resulta pensar que todos los días transcurren como lo muestra la mujer: lavando el cabello de los niños, dándoles sushi y agua de coco de desayuno, y teniéndolos listos antes de las 7, mostrando una vida “perfecta”.

Paulina subió el video con unos emojis de risa y después compartió una foto despeinada donde comentaba que, aun con ayuda, no alcanza a realizar cosas básicas.

“Yo con ayuda, y ni siquiera me he podido peinar y ya es hora de almuerzo”, decía la imagen.

¿Cómo está viviendo Paulina Vega su nueva vida como madre?

En febrero de este año, Paulina Vega sorprendió al mundo con el anuncio del nacimiento de su primera hija, cuyo nombre aún no se conoce. La modelo compartió la noticia en Instagram con unas fotos junto a su esposo.

Paulina Vega
El embarazo de la Paulina Vega fue totalmente privado. (Foto Arturo Holmes / AFP)

“Estoy muy feliz de compartirles la noticia de que mi esposo y yo tuvimos una hija. Los amo a todos y gracias por su apoyo incondicional”, escribió la Miss Universe.

El embarazo de la barranquillera fue totalmente privado, pues no compartió fotos ni detalles de su proceso de gestación.

Hace poco, la modelo opinó sobre la corta licencia de maternidad en Colombia y la calificó como “un crimen a la humanidad”. Señaló que es vital el tiempo de calidad entre una madre y su bebé, y pidió apoyo para lograr una ampliación de esta licencia en el país.

“Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y al hijo, sino a la sociedad ENTERA. Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor, el que me pueda ayudar / apoyar / guiar con esa misión, escríbanme por mensaje directo”, expresó la modelo.

En Colombia, la licencia de maternidad es de 18 semanas, equivalentes a 126 días calendario. Esta se amplía a 20 semanas en caso de parto múltiple y se suman semanas adicionales para madres de bebés prematuros.

¿Por qué Paulina Vega decidió ocultar su embarazo?

Pocos días después de anunciar el nacimiento de su hija, Paulina explicó por qué decidió mantener en privado su embarazo.

La modelo agradeció a todas las personas que celebraron con ella la llegada de su bebé por sus mensajes, cariño y fidelidad.

Ante la pregunta de cómo lograr tener privacidad, respondió que saber elegir qué guardarse también hace parte del crecimiento, el autocuidado, el amor propio y el respeto por la vida de cada uno. Explicó que cuando se adoptan estas prácticas, es más fácil decidir qué compartir o publicar.

Paulina agregó que se volvió “norma” exponer todo en redes sociales, lo que hace que la privacidad parezca algo extraño y pueda generar presión en quienes buscan popularidad.

Paulina Vega
Paulina Vega prefiere una vida privada, pero no secreta. (Foto Eugene Gologursky / AFP)

Aclaró que no se trata de llevar una vida secreta ni de ocultar, sino de cultivar y conservar una vida propia, eligiendo qué guardar porque “hay magia en lo que guardamos”

“No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto [...] Solo tú tienes la llave de decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo. La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección. Es elegir conscientemente qué dejamos entrar y qué dejamos salir”, reflexionó la modelo.

La barranquillera concluyó diciendo que existen momentos valiosos solo por el hecho de existir, y que esos son los que se deben identificar, honrar y guardar.

