Fallece a los 28 años Makena White, influencer y pareja del golfista Jake Knapp

Makena White, pareja del golfista profesional Jake Knapp, falleció a los 28 años, según confirmó una amiga a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram el 26 de septiembre.

Su muerte ha causado gran conmoción en el mundo del deporte y entre sus seres queridos.

¿Cuál fue la causa de muerte de Makena White?

La causa oficial de la muerte de Makena White, de 28 años, no ha sido confirmada por las autoridades.

Sin embargo, la joven había compartido en varias ocasiones detalles sobre sus problemas de salud en redes sociales. En mayo publicó una foto usando un holter —un dispositivo que registra la actividad cardíaca— y comentó la ironía de asistir a una conferencia de cirugía cardíaca por trabajo mientras monitoreaba su propio corazón.

Un mes después, en junio, volvió a referirse a su estado cuando mostró que su Apple Watch registraba un ritmo cardíaco elevado de 133. Con humor, explicó que padecía taquicardia, una condición en la que el corazón late de forma anormalmente rápida.

Aunque no existe un parte médico oficial, estos antecedentes sugieren que White enfrentaba complicaciones cardíacas que podrían estar relacionadas con su repentina muerte.

La noticia la dio a conocer una amiga por medio de la cuenta oficial de Makena. (Foto FreePik)

La noticia la dio a conocer una amiga cercana en un comunicado en redes donde la describió como “única en su clase” y con “un enorme corazón rebosante de amor”.

En el mismo mensaje, agregó: “Ser amada por Makena fue un regalo, uno que trajo risas interminables, mucha alegría y hasta un poco de caos, mientras intentábamos seguirle el ritmo a su agenda de viajes”.

¿Quién era Makena White, influencer que falleció a los 28 años?

Makena White nació en Canadá y estudió en la Universidad McMaster, en Hamilton, Ontario. Posteriormente trabajó en el área de ventas de dispositivos médicos. Además de su carrera profesional, White era muy activa en redes sociales, donde compartía su vida personal y acompañaba a Knapp en sus torneos.

La joven mantenía una relación con el golfista Jake Knapp desde hace más de dos años. Aunque comenzaron a salir en 2023, la pareja hizo pública su relación en febrero de 2024, tras la victoria de Knapp en el Mexico Open, su primer triunfo en el PGA Tour.

¿Qué ha dicho su novio, el golfista Jake Knapp sobre el fallecimiento de su novia?

Tras conocerse la noticia, Jake Knapp rompió el silencio y compartió un emotivo comunicado en el que destacó las cualidades de Makena y lo difícil que resulta aceptar su partida.

“Makena era una persona increíblemente considerada, cuya generosidad hacia los demás es algo que siempre apreciaré. Compartimos muchísimos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender”, expresó el golfista en un comunicado a PEOPLE.

Knapp también resaltó el entorno cercano de su novia y el vacío que deja su ausencia: “Tenía una familia increíble, grandes amigos y una energía divertida y extrovertida que todos vamos a extrañar. Es un eufemismo decir lo duro que es procesar todo esto para quienes conocieron a Mak, especialmente su familia y amigos, quienes merecen privacidad y respeto en este momento tan difícil”.

Con estas palabras, el golfista recordó a White como una mujer que dejó huella en todos los que la conocieron, y cuya memoria seguirá viva a través de quienes la amaron.