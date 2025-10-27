Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, sorprendió con impactante cambio de look

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, emocionó a sus seguidores al mostrar que ya está lista para sorprender con su llegada a Tailandia.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia 2025.
Este es el nuevo cambio de look de Vanessa Pulgarín. Foto | Canal RCN.

Empezó el conteo regresivo para conocer a la próxima Miss Universe, por lo que desde ya Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, se encuentra lista para lo que será su participación en el certamen internacional.

¿Cómo es el nuevo look de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

Como parte del proceso de preparación para Miss Universo 2025 en su 74.ª edición, la máxima soberana sorprendió hace presumir en redes sociales el look con el que espera impactar en Tailandia, país en el que se llevará a cabo la elección de la mujer más bella del universo.

En esta oportunidad, la hermosa antioqueña que coronada el pasado 28 de septiembre, optó por iluminar el tono natural de su cabello con una técnica conocida como balayage, una propuesta bastante aclamada por sus seguidores, quienes aseguraban que sería perfecta para iluminar su rostro.

¿Cuál es el nuevo look de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

La técnica mencionada, consiste en aplicar el color a mano alzada con un pincel, creando un efecto degradado y natural que se funde suavemente desde las raíces hasta las puntas, procedimiento que logró esos resultados que se esperaban en Vanessa.

Por su puesto, este cambio, sutil pero impactante, fue elogiado por los internautas, quienes inundaron las plataformas con mensajes en los que destacaron su belleza y se mostraron optimistas de la impecable papel que desempeñará la joven paisa en el país asiático.

"Esta mujer es hermosa", "El look es hermoso, así que vamos con toda mi reina hermosa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Cuándo se llevará a cabo Miss Universe Colombia?

Cabe señalar que la edición número 74 de Miss Universe se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, ubicado en la provincia de Nonthaburi, Tailandia.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia 2025.
Vanessa Pulgarín causó furor con nuevo look para Miss Universe. Foto | Canal RCN.

Este será el punto de encuentro de las representantes de más de 80 países, quienes competirán por la corona que actualmente ostenta la nicaragüense Sheynnis Palacios.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia 2025.
Vanessa Pulgarín sorprendió con cambio de look. Foto | Canal RCN.

El certamen, uno de los eventos de belleza más vistos del mundo, contará con presentaciones musicales, desfiles en traje típico, de baño y de gala, además de la esperada ronda de preguntas finales.

