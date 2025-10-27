Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer habría lanzado pulla a J Balvin por la falta de ayuda con Río: “Tranqui amor”

Valentina Ferrer generó revuelo con un video junto a J Balvin, donde expone que el artista no le ayuda con Río.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Ferrer se queja que J Balvin no le ayuda con Río
Valentina Ferrer reveló que J Balvin no la apoya con su hijo Río. (Fotos: AFP)

La modelo argentina Valentina Ferrer, reconocida por compartir contenido divertido en redes sociales, volvió a generar conversación entre sus seguidores tras publicar un video junto a J Balvin y su hijo Río.

¿Valentina Ferrer le lanzó una indirecta a J Balvin por no ayudarle con su hijo?

Valentina, quien ha construido una sólida comunidad digital en donde suele compartir momentos cotidianos con su hijo Río.

En el video, grabado dentro de un carro, se ve a Valentina sosteniendo en brazos al pequeño, que duerme plácidamente, mientras el cantante aparece concentrado en su celular.

Con su característico sentido del humor, la modelo escribió sobre el clip: “Tranqui amor, que no se te cansen los dedos (si estás incómodo, avisa)”.

La publicación desató todo tipo de reacciones en redes, donde muchos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta para el artista paisa, sugiriendo que Ferrer estaría reclamando su falta de ayuda en la crianza del niño.

Valentina Ferrer se queja que J Balvin no le ayuda con Río
Valentina Ferrer reveló que J Balvin no la apoya con su hijo Río. (Foto: AFP)

Otros, en cambio, siguieron la línea humorística con el que suele abordar su vida familiar la modelo, usando comentarios sarcásticos para que el intérprete de ‘Mi gente’ se sintiera mucho mejor: “dale una almohada para que no le duela la espalda”; “No tiene espacio José que pecado”; “Una cargando a la cría y ellos súper distraídos”; “Uy no, pásale su agüita, tal vez se cansó de tanto escribir”.

El video, que ya suma cientos de ‘me gusta’, llamó la atención de varios usuarios no solo por las ocurrencias de la modelo a quien califican de divertida, sino por el detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

¿Qué llevaba Río, el hijo de Valentina Ferrer y J Balvin que llamó la atención?

Muchos usuarios notaron que el niño de 4 años llevaba un reloj de alto valor. Según los comentarios de los internautas, varios destacaron: “Ese reloj que tiene Río cuesta más que mi casa”, mientras otros reaccionaron con emojis de sorpresa y diciendo: “¡Ese reloj de Río!”.

Por su parte, J Balvin, quien últimamente también suele compartir contenido divertido en sus redes sociales, no hizo ninguna reacción al video publicado por su esposa Valentina Ferrer.

Valentina Ferrer se queja que J Balvin no le ayuda con Río
Valentina Ferrer reveló que J Balvin no la apoya con su hijo Río. (Foto: AFP)
