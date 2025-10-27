Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Descubre la papelera secreta de WhatsApp para liberar memoria al instante en el celular

La papelera oculta de WhatsApp puede contener archivos que se creía que ya habían sido eliminados.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
WhatsApp
Descubre la papelera secreta de WhatsApp para liberar memoria al instante en el celular | Foto de Freepik.

Hablar de una de las aplicaciones más usadas en todo el globo terráqueo, implica mencionar a la app de mensajería instantánea WhatsApp.

Una de las variables que se debe atender en WhatsApp es su almacenamiento. Esto porque la memoria del los dispositivos móviles empieza a llenarse hasta no poder recibir más información, ya sea imágenes, textos, videos y demás.

¿Qué pasa cuando se llena la memoria de almacenamiento en WhatsApp?

Cuando la memoria de WhatsApp está llena, los fallos en la app se hacen visibles, así que es válido aprender trucos.

Se necesita más que eliminar los mensajes, si no que hay que dirigirse a la papelera oculta con la que cuenta la app, la cual todavía mantiene almacenados los archivos. Es decir, hay archivos que siguen en la aplicación del teléfono verde y son innecesarios.

WhatsApp
No todos los celulares soportan WhatsApp | Foto Freepik.

Así las cosas, se puede encontrar y borrar lo que hay en la mencionada papelera secreta de WhatsApp en dispositivos con sistema operativo Android.

¿Cómo hallar la papelera secreta de WhatsApp para liberar almacenamiento?

Este es el paso a paso para hacerlo:

  1. Abrir el administrador de archivos del celular, también puede llamarse “Archivos” o “File Manager”.
  2. Dirigirse al almacenamiento interno del dispositivo y entrar en la siguiente ruta: Android, media, com.whatsapp, WhatsApp, Media.
  3. Explorar las carpetas internas: allí se encuentran las carpetas como images, videos, audio y documents, donde se guarda todo lo que se ha enviado o recibido por WhatsApp.
  4. Revisar el contenido almacenado: entrar en cada carpeta y buscar archivos antiguos o que ya no sean necesarios.
  5. Marcar todos los elementos que se deseen borrar utilizando la opción de selección múltiple para elegir varias fotos, videos o documentos al mismo tiempo.
  6. Eliminar los archivos elegidos: presionar la opción “Borrar” o “Eliminar” y confirmar para liberar espacio de forma inmediata.

WhatsApp
Hay que liberar la memoria de almacenamiento de WhatsApp | Foto de Freepik.

El paso a paso compartido anteriormente se puede hacer de manera periódica con el objetivo de que la memoria del dispositivo no se llene en WhatsApp. Además, con esto se mantiene el buen funcionamiento de la aplicación, aunque se debe revisar cuidadosamente lo que se desea eliminar y lo que no.

